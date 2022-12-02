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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》藍武士奇蹟！日本逆轉西班牙 連兩屆闖16強成亞洲第一

2022/12/02 05:32

日本隊以小組第一之姿晉級16強。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2022年卡達世界盃E組小組賽，日本隊再度上演逆轉戲碼，以2比1驚奇擊敗西班牙。日本以小組第一之姿晉級，連兩屆都闖進16強淘汰賽。

西班牙在第11分鐘靠著蒙洛塔（Alvaro Morata）的頭槌破網，先以1比0領先，西班牙上半場控球率為78％，而日本隊則為14％。

不過，日本隊下半場把堂安律、三笘薰換上場後，戰局風雲變色，堂安律在第48分鐘破門，幫助日本隊追成1比1平手。接著第51分鐘，日本隊三笘薰在球幾乎快要出界的情況下，傳給田中碧，讓田中在禁區前射門破網，經過VAR檢視確認進球有效，日本隊以2比1領先西班牙。

日本隊接著全力防守，未讓西班牙再有破網。最後日本隊以2比1逆轉擊敗西班牙，以小組第一之姿晉級16強。

日媒《Sponichi Annex》報導，這是日本隊首次擊敗世界排名前10名內的國家。西班牙目前在世界排名為第七。此外，這是亞洲球隊首次連兩屆晉級16強。

日本隊整場比賽控球率16％，而西班牙則有74％。日本隊全場有6次射門、3次射正，西班牙全場有13次射門、5次射正。

日本隊堂安律（左）射門破網。（路透）

田中碧（左）踢進日本隊第二球。（路透）

日本隊以小組第一之姿晉級16強。（美聯社）

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