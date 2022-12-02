MLB》離開馬林魚不到兩個月 馬丁利轉任藍鳥板凳教練

前馬林魚總教練馬丁利新球季將成為藍鳥板凳教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季取得外卡第一，但季後賽首輪慘遭橫掃出局的藍鳥，日前宣布新賽季將聘請前馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）擔任板凳教練。藍鳥同時也期待這位擁有12年大聯盟執教經歷的61歲教練，能為球隊42歲年輕主帥施奈德（John Schneider）帶來相輔相成的作用。

馬丁利球員生涯14個賽季都在洋基度過，退休後先後擔任該隊打擊教練與板凳教練，再轉任西岸豪門道奇的打擊教練及總教練一職。離開執教5年的道奇後，馬丁利前往邁阿密接管馬林魚隊兵符，總計7個球季戰績443勝587負，並於2020年縮水球季贏得國聯最佳總教練的殊榮，其勝場數也是隊史最多。

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馬丁利原定離開馬林魚後將返鄉陪伴8歲小兒子，並享受退休生活，這段期間也不乏其他球隊開出職缺，但都未能打動這位馳騁沙場多年的老教頭。直到藍鳥主動找上門，馬丁利與球隊總管艾特金斯（Ross Atkins）經過幾次談話後，決成為團隊的一份子，並全力支持施奈德。

「施奈德的角色對我而言非常重要，我與艾特金斯相談甚歡，我也告訴他：『我和施奈德必須處於一個良好的合作模式，而我也願意執行他交付給我的一切任務。』」馬丁利接受《MLB Network》的視訊訪問時提到。

在馬丁利的加入後，藍鳥教練團也日趨完整，艾特金斯也表示，希望原有教練陣容都能續留陣中，一同迎接2023年球季的到來。

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