晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》活塞小將飆本季新高 延長賽致命三分氣走獨行俠

2022/12/02 11:58

二年級小將海伊斯（右）延長賽獨拿8分，帶領球隊擊敗獨行俠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日客場踢館活塞，不過東部倒數第二的活塞本場打出驚奇，靠著二年級小將海伊斯（Killian Hayes）本季新高的22分，加上延長賽致命三分球，最終以131：125贏下比賽。

活塞上半場與獨行俠纏鬥，不過在第三節結束時將領先擴大至10分，未料第四節進攻當機只拿18分，儘管節末一度打出10比0攻勢握有9分領先，但接下來屢投不中，還是被獨行俠逼進延長賽。

延長賽最終1分35秒時，獨行俠伍德（Christian Wood）灌籃將比數追成125平手，不過接下來活塞二年級生海伊斯接管比賽，連續命中兩顆三分帶領球隊獲勝。

21歲小將海伊斯今日22分有8分在延長賽拿到，全場兩顆三分球都出現在延長賽關鍵時刻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下全隊最高30分，整場14次出手命中了10球。獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）持續飆分，投進了7顆三分攻下35分，另外送出10個助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）有26分，主力替補中鋒伍德則有25分8籃板。

本場比賽兩隊上演罰球「打鐵」秀，活塞24投僅14中，命中率58.3%，不過獨行俠更慘，全隊29罰只命中14球，命中率低於5成，一哥東契奇6罰也只進了2球。

獨行俠輸球後戰績來到10勝11敗失守5成勝率，客場戰績是慘澹的1勝8敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。