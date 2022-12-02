NBA》活塞小將飆本季新高 延長賽致命三分氣走獨行俠

二年級小將海伊斯（右）延長賽獨拿8分，帶領球隊擊敗獨行俠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日客場踢館活塞，不過東部倒數第二的活塞本場打出驚奇，靠著二年級小將海伊斯（Killian Hayes）本季新高的22分，加上延長賽致命三分球，最終以131：125贏下比賽。

活塞上半場與獨行俠纏鬥，不過在第三節結束時將領先擴大至10分，未料第四節進攻當機只拿18分，儘管節末一度打出10比0攻勢握有9分領先，但接下來屢投不中，還是被獨行俠逼進延長賽。

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延長賽最終1分35秒時，獨行俠伍德（Christian Wood）灌籃將比數追成125平手，不過接下來活塞二年級生海伊斯接管比賽，連續命中兩顆三分帶領球隊獲勝。

Killian Hayes hit the dagger in OT for the Pistonspic.twitter.com/r1L3k9QI3c — NBA on ESPN （@ESPNNBA） December 2, 2022

21歲小將海伊斯今日22分有8分在延長賽拿到，全場兩顆三分球都出現在延長賽關鍵時刻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下全隊最高30分，整場14次出手命中了10球。獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）持續飆分，投進了7顆三分攻下35分，另外送出10個助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）有26分，主力替補中鋒伍德則有25分8籃板。

本場比賽兩隊上演罰球「打鐵」秀，活塞24投僅14中，命中率58.3%，不過獨行俠更慘，全隊29罰只命中14球，命中率低於5成，一哥東契奇6罰也只進了2球。

獨行俠輸球後戰績來到10勝11敗失守5成勝率，客場戰績是慘澹的1勝8敗。

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