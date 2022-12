NBA》活塞小將飆本季新高 延長賽致命三分氣走獨行俠

二年級小將海伊斯(右)延長賽獨拿8分,帶領球隊擊敗獨行俠。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今日客場踢館活塞,不過東部倒數第二的活塞本場打出驚奇,靠著二年級小將海伊斯(Killian Hayes)本季新高的22分,加上延長賽致命三分球,最終以131:125贏下比賽。

活塞上半場與獨行俠纏鬥,不過在第三節結束時將領先擴大至10分,未料第四節進攻當機只拿18分,儘管節末一度打出10比0攻勢握有9分領先,但接下來屢投不中,還是被獨行俠逼進延長賽。

延長賽最終1分35秒時,獨行俠伍德(Christian Wood)灌籃將比數追成125平手,不過接下來活塞二年級生海伊斯接管比賽,連續命中兩顆三分帶領球隊獲勝。

Killian Hayes hit the dagger in OT for the Pistonspic.twitter.com/r1L3k9QI3c