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MLB》「口水球大師」名人堂強投裴瑞逝世 享壽84歲

2022/12/02 11:53

名人堂投手裴瑞逝世。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕以「口水球」聞名的名人堂投手、兩屆塞揚強投裴瑞（Gaylord Perry）傳來逝世消息，享壽84歲。

裴瑞生涯從1962年的巨人隊起步，1972年效力印地安人（守護者前身）時，以24勝奪下美聯塞揚獎，40歲時又在教士二度獲得肯定，成為史上首位能在兩聯盟都勇奪塞揚獎的投手。

裴瑞22年生涯效力過8支球隊，五度入選明星賽，累積314勝265敗、3534次三振，防禦率3.11，在1991年成功入選名人堂。
裴瑞最為人所知的就是會在球上塗抹各種東西、或讓打者相信他有使用外部物質來與對方上演心理戰，他更在1974年尚未退役時就出版名為《我與口水球》的自傳，大方坦露自己使用口水球的經歷。

裴瑞在自傳中透露，自己是在1962年菜鳥時期從隊友蕭（Bob Shaw）身上學到口水球，1964年面對大都會的比賽首度使用，該役他主投10局一分未失，隨後就進入巨人隊輪值陣容。

裴瑞還在書中寫道，他會咀嚼樹皮來累積唾液，在1968年聯盟禁止投手在投球前用手碰觸自己的嘴巴後，他也開始尋找其他物質，例如凡士林來增加球的轉速；有時也會故意在投球前摸球衣、或其他身體部位來混淆打者視聽，他在1982年效力水手時，曾因在球上塗抹物質被驅逐出場，也是生涯唯一一次。

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