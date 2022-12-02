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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》日本晉級16強 球迷向首相岸田文雄喊話：給全國放假！

2022/12/02 13:37

球迷見證日本隊逆轉勝瞬間，全體歡聲雷動慶祝。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2022年卡達世界盃足球賽，「藍武士」日本在小組賽最終戰對上西班牙，再次上演令世界驚艷的逆轉勝，成功以分組第1晉級16強。不少日本球迷紛紛慶祝這個歷史時刻，連首相岸田文雄也在推特上發文祝賀，更讓得許多網友喊話，要首相宣布「全國放假」來紀念這場勝利！

日本首相岸田文雄特別發文祝賀，日本隊在世足賽成功晉級16強的歷史時刻。（法新社）

日本隊在1日凌晨對上強敵「無敵艦隊」西班牙，雙方你來我往激烈廝殺後，終場日本以1分之差力退西班牙，成功獲得16強門票。獲勝消息一出，讓日本推特熱搜榜瞬間被世界盃相關詞條佔據，「日本勝利」、「晉級16強」、「決賽勝利」等，更有大批網友紛紛湧入首相岸田文的推特留言，呼籲首相為這充滿歷史時刻的重大日子，宣布全國放假以示慶祝與紀念。

對此，岸田文雄雖然沒有回應眾人心心念念的「全國放假」，但仍有在第一時間，於推特發文祝賀日本隊的勝利，「戰勝西班牙！恭喜你們（日本隊）以世界杯小組賽第1名成功晉級！森保教頭、各位選手們承受極大的壓力，但他們在這場最為重要的戰役中留下完美的結果。我想向各位的奮鬥，衷心致上最高的敬意，同時我也想與國民一同分享日本晉級的喜悅」。

不僅如此，岸田文雄還親自致電給森保一教頭和日本足協會長田嶋幸三，為他們帶給日本國民激勵人心的勇氣和元氣，表達感謝與祝賀之意，「再次恭喜你們闖入世界盃淘汰賽。我們也很期待決賽。加油吧，日本！」。

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