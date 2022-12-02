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棒球》中信盃少棒賽 新竹縣包辦冠、亞軍

2022/12/02 11:57

新竹縣中山國小榮獲中信盃少棒組奪下冠軍。（竹縣府提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2022年第9屆中信盃全國棒球錦標賽」11月28日在屏東落幕，新竹縣中山國小、關西國小以及關西國中3校選手表現出色，各自拿到少棒組冠、亞軍，以及青少棒組亞軍，替新竹縣大大爭光。

縣長楊文科說，在全國好幾支傳統勁旅都有出賽的中信盃，關西國小、中山國小、以及關西國中能一起奪得佳績，把各自的冠、亞軍帶回新竹縣，實在不簡單，他很感謝選手們的全力以赴，也謝謝指導教練們的辛勤跟努力。

縣府教育局表示，關西國中在去年中信盃青少棒組中奪得冠軍，今年依然火力全開，經過3天激戰，最終拿下亞軍，其中趙錫安選手拿下這次賽事中的投手獎。

教育局表示，中山、關西2所國小是新竹縣成軍歷史悠久的少棒隊，擁有優秀實力，今年中信盃少棒組冠軍戰，新竹縣少棒隊首次展開精彩的「內戰」，由中山國小先發投手羅浩翰選手完投壓制關西國小之下，帶領球隊以4比3獲勝，這是該校繼2017年後，相隔5年再度抱回中信盃少棒冠軍，也是該隊的第2座金盃。關西國小雖以1分惜敗「自己人」，但能在眾多學校中脫穎而出戰到最後，也值得鼓勵！

少棒組個人獎部分，由中山國小選手羅浩翰獲得打擊獎、關西國小林俊熙則贏得打點王、中山國小張擎拿到投手獎、關西國小涂宥靖獲三振王、中山國小羅盛為獲最佳美技獎、中山國小傅易聖則是總冠軍MVP、中山國小蔡育勝教練也贏得最佳教練獎。

新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。（竹縣府提供）

新竹縣關西國小榮獲中信盃少棒組奪下亞軍。（竹縣府提供）

新竹縣關西國中獲中信盃青少棒組亞軍。（竹縣府提供）

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