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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》E組上演最瘋狂的90分鐘 一張表看懂晉級情勢大變動

2022/12/02 12:12

日本、西班牙直到最後一刻才確定以小組前二的姿態晉級16強淘汰賽。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被稱為2022年卡達世界盃足球賽「死亡之組」的E組，最後一輪賽事上演瘋狂的90分鐘，出線狀況變化莫測，日本、西班牙直到最後一刻才確定以小組前二的姿態晉級16強淘汰賽。

前兩場賽事結束，西班牙賽前以1勝、1和的4分積分位居E組領先，日本以1勝、1負的3分排第二，哥斯大黎加同為3分排第三，而德國以1和、1負的1分墊底。

E組的4隊在兩戰踢完後都保有機會懸念，最後一場戰況也牽動各隊出線情勢，而兩場比賽4隊共有9顆進球，進球時也會影響即時排名。西班牙從原本的第一，曾跌落至第三；而日本則從第二，一度掉到第三，最後衝到第一，至於德國和哥斯大黎加也有衝到前二的時刻，一共出現7次排名更迭的狀況。

德國在開賽第10分鐘進球時，一直到第11分鐘西班牙破網時，都還能排在第二，但隨著日本在第48分鐘扳平，就跌落競爭行列，而日本在51分鐘踢進第2顆球逆轉後一舉登上第一；之後哥斯大黎加在第58、70分鐘連進2球後超越德國後，曾從墊底攀升至第二，只是後來德國回敬兩顆進球，也讓情勢底定。

日本2：1逆轉西班牙，德國以4：2擊敗哥斯大黎加，E組排名依序是日本、西班牙、德國、哥斯大黎加，由日本、西班牙取得分組前二，挺進16強淘汰賽。

E組晉級情勢（記者吳孟儒製表）

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