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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》現實神劇本超越漫畫！ 西媒：日本不再只有大空翼...

2022/12/02 13:18

日本在本屆卡達世界盃接連擊敗前冠軍球隊德國和西班牙，現實比漫畫劇情還要誇張。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「藍武士」日本在本屆卡達世界盃頻頻爆出冷門，接連擊敗曾拿下世界盃冠軍的德國和西班牙，劇情宛如漫畫，西班牙媒體「國家報」（El Pais）盛讚，現實中的日本隊的表現已經超越了自家足球漫畫《足球小將翼》。

身處「死亡之組」的日本隊賽前完全不被看好，教練森保一在選人之時就被外界質疑，更曾被批評用人和調度保守，不過藍武士們扛出壓力，森保一用兵如神，打破各家媒體和專家的眼鏡，首戰以2：1戲劇性逆轉擊退4屆冠軍德國隊，值得一提的是，日本足球漫畫《足球小將翼》早就預言過，日本隊會在世界舞台上戰勝德國，讓網友直呼：「真的發生了！」

雖然日本第2戰不敵哥斯大黎加，晉級之路一度出現危機，但今天複製首戰的奇蹟模式，終場以2：1爆冷逆轉西班牙，成為世界盃首支單屆「雙殺」前冠軍隊的亞洲代表，在死亡之組中以分組第一脫穎而出。

西班牙媒體「國家報」（El Pais）以「日本不再只有大空翼（足球小將翼主角名字）」為標題撰文，內文指出，日本隊陣中有許多球員在歐洲足壇中踢球，像是本屆表現亮眼的堂安律、三笘薰和淺野拓磨，他們用實力證明了自己，不再只是俱樂部在亞洲宣傳的「工具」。

日本隊26人名單當中，共有20名為旅歐球員，另外效力本土聯賽的6位球員，也只有3人沒有旅歐經歷，是日本隊歷屆世界盃陣容「最歐洲風」的一屆。

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