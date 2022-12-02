NBA》厄文轉發電影引爭議 亞馬遜CEO：不會下架

亞馬遜執行長賈西（右）稱基於尊重多元觀點的理由，平台不會下架籃網球星厄文轉發的爭議電影。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）今年十月，因於個人推特轉發一部名為《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》的反猶太主義電影，引起各界撻伐，甚至遭母隊禁賽8場。全球最大電商平台亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）談到這起風波，則表示該平台並不會因此下架這齣具有爭議性的電影及同名書籍，同時也稱該影片「揭露以色列人的真實身分」。

賈西日前出席《紐約時報》舉辦的「DealBook 峰會」時提到：「亞馬遜作為一個電商平台，很難決定平台上的哪些商品逾越了界限，並因此不將它們上架。尤其全球有上億人使用亞馬遜購物，每個顧客都有不同的觀點，因此我們必須讓這些人也有取得這些資訊的權利—即便某些觀點可能令人感到反感，但我們仍應該保留它。」

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但賈西也補充，當遇到「積極煽動或宣揚暴力，教導人們從事戀童癖等相關行為」這類的情況，則不需經過太多討論便會下架相關產品。而這次有關《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》電影的事件，即便亞馬遜被眾多公眾人物、猶太組織，乃至於籃網球團點名應當下架該片，或至少在販售頁面上加註免責聲明，但亞馬遜仍舊不為所動。

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