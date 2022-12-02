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PLG》是你嗎? 攻城獅融入台籃網路文化 邀請「獅黑」進場看球

2022/12/02 13:20

攻城獅邀請獅黑進場（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG新竹街口攻城獅本週六、日下午5點分別對上台新夢想家與桃園璞園領航猿，推出「獅黑召集令」主題日，攻城獅表示，不論是獅迷或是獅黑都歡迎球迷進場，而目前兩場預售票均已售出近3500張。

攻城獅表示，透過《Fanti 假帳號分析器》分析攻城獅臉書官方粉絲專頁，發現從2021年4月到2022年11月的賽事貼文中，留言區平均存在約5至7％的假帳號用戶，大部分是發表情緒性攻擊言論，且假帳號留言之負面情緒比例大於正面情緒比例，希望透過「獅黑召集令」主題日，呼籲所有台灣籃球迷能更重視運動員面臨的網路霸凌狀況，並鼓勵球迷在關注攻城獅時，不因假帳號負面情緒言論影響自身判斷能力，秉持「理性討論，避免人身攻擊」的網路留言習慣，一同打造更健康的台灣籃球社群風氣。

此外，攻城獅也節錄18句曾經面對的網路攻擊言論，並搭配「可能涉及的法律問題」製作成九宮格小教室。在言論自由的時代，也希望能藉由主題活動傳遞法律小知識，避免觸法。

值得一提的是，攻城獅還找來「全台第一翻轉文字大師」林國慶老師設計主題日翻轉字體，將獅迷、獅黑透過文字翻轉，以水平視角呈現「獅迷」；垂直視角呈現「獅黑」。透過文字翻轉的魅力，向所有球迷喊話，只要你們願意進場鼓勵或是給予指教，不論是獅迷或是獅黑，對球隊而言都非常重要。

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