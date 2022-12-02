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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》從世界頂峰跌落谷底 2014德國冠軍世代感慨萬分

2022/12/02 13:31

德國連續兩屆都在小組賽止步，讓當年奪冠成員感慨萬分。（歐新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2014年世界盃德國勇奪隊史第4冠，與義大利並列史上第2，僅次於5星巴西，然而2018、22年世界盃德國都在小組賽止步，外界大感意外，也讓當年奪冠成員感慨萬分。

根據英媒《每日郵報》報導，2014年世界盃德國明星中場赫迪拉（Sami Khedira）表示，原本對於這屆德國前景感到樂觀，相信他們能踢出好成績，但沒晉級16強他相當失望且震驚，「足球比的不只是技術，還有心理和態度。」

「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）也是當年德國冠軍成員，這屆世界盃擔任電視台球評，對於德國小組賽遭淘汰，他同樣覺得失望又驚訝，並指出，「這支國家隊表現不夠好，真的不夠好，最根本的問題就是，我們經常給對手機會。」

舒維辛泰格強調，德國總教練福利克（Hansi Flick）沒有犯太多錯誤，責任在球員身上。

福利克認為，舒維辛泰格的評論沒有太多意義，他說，「德國出局有太多原因，但我不想找藉口，我們沒有太多時間集訓，還是盡力去贏得每一場比賽，只是結果不如預期。」

這屆世界盃德國首戰1:2不敵日本，次役1:1踢和西班牙，今天雖以4:2扳倒哥斯大黎加，但在E組仍以積分4分難逃被淘汰的命運。福利克說，他深信對西班牙之戰有辦法贏球，只是沒把握機會，「如果那場贏了，局勢就完全不同。」

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