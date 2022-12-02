中職》奪盜壘王、最佳十人卻捲入感情風波 陳晨威：絕不輕易倒下

樂天桃猿陳晨威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年拿下中職盜壘王的樂天桃猿「最速男」陳晨威，在頒獎典禮前捲入感清風波，陳晨威昨日深夜在IG貼文表示，「我說過，我就是我，陳晨威，絕不輕易倒下。」

中職今晚頒獎典禮前夕，樂天桃猿明星外野手陳晨威被爆料和同球團啦啦隊成員倪暄有感情風波，爆料者自稱為倪暄前男友，指稱兩人有不正當關係，陳晨威所屬經紀公司秉初曾發聲明駁斥。

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陳晨威今年打出生涯年，不僅發動38次盜壘成功，勇奪生涯第2座盜壘王，還拿下外野手最佳十人獎、台灣大賽優秀球員獎。他受訪坦言，今年很把握每次打擊機會，不想讓大家認為自己只是速度快的球員，想展現自己打擊上的實力。

陳晨威昨日深夜在IG發文恭喜今年所有得獎者，也恭喜自己一整年的付出與努力都有了最好的結果，並感謝在今年所有幫助過自己的人，無論是教練團、隊友們、防護團隊、行政人員、球迷和家人們，他們都是他一路走來最強大的支柱，這兩座獎都歸功於所有人。

陳晨威承諾未來會繼續努力，並在場上全力以赴，接著提及：「我也不會因為外界批評質疑聲音而受影響，我說過，我就是我，陳晨威，絕不輕易倒下」，疑似在回應場外的感情風波。

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