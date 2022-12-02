中職》新竹棒球場比賽測試後再驗收 盼明年2月舉辦熱身賽

新竹市立棒球場12月下旬將完成各項改善工程，同時會邀球隊進行測試比賽後再驗收，期明年2月如期舉辦職棒熱身賽。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕選舉前備受各政黨候選人批評與提出相關爭議的新竹市立棒球場重建改善工程，新竹市府表示，目前棒球場改善進度即將告一段落，預計本月下旬完成，之後會再邀請球隊來試比賽及進行場地測試，如果各種比賽的測試沒問題，就會啟動驗收程序，並在明年1月春節前完成驗收，期許明年2月如期舉辦職棒熱身賽。

新竹市府表示，市立棒球場改善小組至今累計召開13次小組會議、每天召開施工檢討會議，期間虛心接受各界建議，改善小組由中華職棒大聯盟、中職球員工會、味全龍球團、新竹市棒委會及各界專家組成，針對棒球場提出具體改善方案，已陸續完成內野紅土、草皮灑水系統、打擊視覺區、燈光照明、牛棚區、觀眾席、球員休息區等改善，針對球員工會提出的27項回饋建議逐一改善與優化，另也進行外野看台面漆刨除重漆、耐候鋼樓梯改善、增設7處固定式轉播平台、內野觀眾席牆面切割並拆除視線不良座位等。

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新竹市立棒球場12月下旬將完成各項改善工程，同時會邀球隊進行測試比賽後再驗收，期明年2月如期舉辦職棒熱身賽。（記者洪美秀攝）

即使選前棒球場曾被各政黨陣營質疑各種狀況，包括招標過程及興建和驗收過程等暇疵，市府強調，棒球場興建的評選過程都依規公開招標、公正評選，符合政府採購法規定，過程公開公正，合乎程序，棒球場改善就是應尊重及回歸專業。

工務處也強調，目前改善工程已大致到收尾階段，預計本月底完成改善工程，同時會邀請高中或業餘及職棒二軍球團等團體進行比賽測試，由球員及球員體驗改善後真實比賽的狀況，做為後續驗收時的相關依據，並強調會繼續完成各項改善工程，並展開相關驗收工程，期許明年農曆過年前後完成驗收，明年2月如期舉辦職棒熱身賽。

新竹市立棒球場12月下旬將完成各項改善工程，同時會邀球隊進行測試比賽後再驗收，期明年2月如期舉辦職棒熱身賽。（記者洪美秀攝）

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