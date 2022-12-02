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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》巴西爭冠利空？內馬爾傷勢比預期嚴重 恐無法再上陣

2022/12/02 14:17

內馬爾。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界盃5冠巴西已提前晉級16強，12月3日凌晨3點將在最後一場對喀麥隆，今天卻傳出爭冠利空，頭號球星內馬爾（Neymar）的右腳踝傷勢比預期嚴重，可能在之後的淘汰賽都無法出賽。

第3度參加世界盃的內馬爾，生涯為巴西踢進75球，僅次於比利的77球，有機會在本屆挑戰成為隊史進球王，今年矢志要帶領森巴軍團重返榮耀。

內馬爾征戰卡達首戰就因遭遇塞爾維亞嚴防，導致右腳扭傷退場，後面2場小組賽都確定缺陣，而他也積極接受各種治療，盼盡快歸隊，只不過，《鏡報》
報導，他的傷勢比想像中嚴重，可能出現韌帶損傷，因此需要更長的修復期。

報導指出，內馬爾目前還無法進行一定強度的負重訓練，而是在游泳池進行恢復訓練，如果內馬爾右腳踝為韌帶損傷，最快需3週恢復時間，倘若巴西踢進決賽，他也不見得能趕得上。

巴西本屆陣容豪華，除了內馬爾之外，還有強大的鋒線群坐陣，而首戰就是靠理查利森（Richarlison）獨中兩元擊敗塞爾維亞，接著再靠卡塞米羅 （Carlos Casemiro）突破瑞士防守破門，奪下2連勝晉級，並締造連17場世界盃小組賽的最長不敗紀錄，最後一戰要碰上喀麥隆。

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