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網球》借鏡三位媽媽級前球后 柯珀預告產後回歸職業網壇

2022/12/02 14:59

2016年美網女單冠軍柯珀透露自己預計於明年重返球場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3座大滿貫女單冠軍得主柯珀（Angelique Kerber），今年8月宣布懷孕喜訊後，因而退出美網賽事。不過這位新手媽媽近日談到，有鑑於美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）、前球后克莉絲特絲（Kim Clijsters）及現役好手阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）等人都曾有產後復出的經驗，柯珀也考慮於明年賽季重返WTA巡迴賽舞台。

「當我現在以一名母親的身分與她們對話時，我會更專注地聽取她們的經驗。尤其當我們看到這些為人母親的球員重返賽場，甚至贏得冠軍，都讓我希望自己能成為像她們一樣的選手，並激勵其他同為母親的運動員。」目前正在波蘭家中待產的柯珀表示。

明年1月將度過35歲生日的柯珀，美網開打前宣布懷孕喜訊時曾透露預產期可能落在明年春天，但並不表示她將會立即回到球場。她也強調，自己尚不確定會選在甚麼時間點或賽事復出，但她希望屆時能以100%的狀態回歸。

WTA官網便提出建議，認為曾於2016年笑捧美網金盃的柯珀，參考上述三名前球后過往的復出時程後，選在2023年美網重返網壇也許是個不錯的選擇。柯珀則強調，自己目前仍享受當下的每分每秒，屆時一切再視產後的身心狀況而決定，「畢竟晚一個月總比早一個月復出好。」

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