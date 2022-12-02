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黑豹旗》曾投到二樓崩潰痛哭 穀保「巨投」被字母哥救贖

2022/12/02 14:45

蕭齊。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕穀保家商「巨投」蕭齊今在黑豹旗8強賽先發4局猛飆6K無失分，率隊以12：0提前5局扣倒稻江商職，晉級四強，蕭齊在7月台灣隊青棒藍白賽投到崩潰，一度關機冷靜，今天最速投到148公里，自信的展現獲得總教練周宗志讚賞。

蕭齊用63球投完4局，僅被敲4支安打，有2次四壞和6次三振，沒有失分。周宗志指出，一開賽可能變化球控制沒那麼好，調整狀況比較慢，剛好中間下雨暫停休一段時間，之後再上場投球感覺比較好，「他站在投手丘上的投球心態，跟一年級比較進步滿多的。」

身高195公分的蕭齊向來是備受期待的「巨投」，曾入選U18世界盃培訓名單，但在7月中台灣藍白賽遭遇挫折，某場比賽被打爆，他苦笑，「在三重球場丟到二樓去，很崩潰，下場哭很慘，滿受傷的，可能是自己不夠認真，我也知道是自己不足。」

穀保對蕭齊下投球禁令，讓他好好冷靜一下，周宗志表示，「把心態和頭腦中不好的東西丟掉，歸零，重新開始。」蕭齊在台東沒有投球的1個半月，每天跑步重訓外，看了很多運動員勵志書籍，獨愛NBA公鹿隊亞德托昆波的自傳，他說，「字母哥的訓練態度和精神，以及對工作的熱情，很值得學習。」

蕭齊原本9月才要啟動投球，8月中就提前進行短距離投球，逐漸找回昔日身手。周總說，「有看到他去找方法解決投球動作和控球的問題，我覺得非常棒，對他來說是滿大的成長。」

蕭齊明年還有機會再拚U18世界盃，他說，「我很希望可以進去，但可遇不可求，先把自己準備好。我想加強守備能力，以及前2局的投球不穩，慢熱是我的問題。」

蕭齊。（記者塗建榮攝）

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