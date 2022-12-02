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體育 2022卡達世界盃 專欄分析

世足》英格蘭能再讓足球「回家」嗎？

2022/12/02 14:49

英格蘭隊。（法新社）

今年八月英格蘭女足在自家主場溫布利球場擊敗德國之後，奪下2022女足歐洲盃冠軍也終於讓足球回家成功。

英格蘭以3：0擊敗威爾斯之後，以小組第一的姿態闖進十六強，小組賽中兩勝一和淨勝球來到七顆，三場比賽進了九球，除了第一場被伊朗進兩球之外，後面兩場就沒有再掉球了，狀態算是不錯。

2018年俄羅斯世界盃，英格蘭最後殺入四強，可惜在加時賽敗給克羅埃西亞，2014、2010世界盃表現狀態明顯不佳，甚至在2014巴西世界盃小組賽墊底，近年隨著英超的蓬勃發展，越來越多世界各國的球星加入英超聯賽，競爭也隨之拉高，當然也讓本土的球員有更好環境來磨練。

今年英格蘭陣容完整，左右邊路都有不錯的人選，斯特林（Raheem Sterling）、格雷利什（Jack Grealish）、薩卡（Bukayo Saka）、福登（Phil Foden）、拉許福德（Marcus Rashford）等人都年輕有為，在俱樂部也都是重要先發，雖然主戰前鋒凱恩（Harry Kane）因為傷病疑慮未調整至最佳狀態，儘管如此攻擊線也夠驚人。

十六強將會碰上非洲的塞內加爾，奔放的球風將會帶給英格蘭後防不小的壓力，對於英格蘭來說真正的挑戰從現在才開始，能否延續小組賽的進攻火力令人期待，當然後防線的穩定也是觀賽重點，畢竟到了淘汰賽階段每位球員都使出渾身解數，也是往年最容易爆冷的時候，讓我們繼續看下去，足球還能再回家一次嗎？（ 特約作者：Bayes）

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