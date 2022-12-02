世足》H組今晚23點開戰 南韓晉級狀況想只有贏球是選項

南韓隊。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年卡達世界盃足球賽H組在今晚23點開踢，已篤定晉級的葡萄牙即使最終戰不敵南韓，還是可以排在分組第1，至於剩下的一張門票將由迦納、南韓及烏拉圭爭搶，就看是否會再出現「非洲奇蹟」還是「亞洲奇蹟」。

葡萄牙小組賽前2場分別擊敗迦納、烏拉圭，穩穩收下6分積分，成為H組最快脫穎而出的隊伍。葡國今天將在最終戰遭遇南韓，只要平手就可以收下小組第1，即使輸球但只要迦納不贏，葡萄牙還是會拿到分組龍頭，這場比賽對於葡萄牙來說，恐怕就只是趕快把90分鐘比完，專注備戰16強。

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戰績1和1敗的「太極虎」南韓最後一場遇上提前晉級的葡萄牙，沒有輸球、平手的本錢，只能全力求勝，用贏球才保住晉級機會，再來也要迦納輸球才行。

H組最終輪最大焦點是2010年踢進8強的迦納對烏拉圭，兩軍當年在2010年踢出令人難忘的戰役，此次交手也被升級成「世仇對決」。迦納在晉級方面佔有主動權，只要擊敗烏拉圭就晉級，如果跟烏拉圭打平，還是有可能被南韓超車變成分組第3，輸球則直接出局。

1和1敗的烏拉圭沒有別條路可以走，這次對上迦納只有贏球選項，平手、輸球都是提前打道回府。

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