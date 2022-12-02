世足分析》關鍵中軸 內馬爾認證世界最佳中場是他

巴西中場卡塞米羅。（資料照，歐新社）

「他是世界上最好的中場。」來自巴西天王內馬爾（Neymar）的稱讚。

在小組賽以勁射破門幫助球隊險勝瑞士隊的巴西中場卡塞米羅 （Carlos Casemiro），總是低調的讓人差點忽略他的存在。

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今年從西甲豪門皇家馬德里轉會至英超豪門紅魔曼聯，許多球評、球迷嘲笑他為了錢而離開最好的聯賽與俱樂部，不過身為職業球員，找尋更好的薪資待遇本就天經地義且理所當然，當然他的回覆更是霸氣：「我已經有五座歐冠獎盃了，如果是為了錢我早就可以離開了。」

效力皇馬時期的卡塞米羅（Carlos Casemiro）與克羅埃西亞金球獎得主莫德里奇（Luka Modric）、德國中場克羅斯（Toni Kroos）組成當時世界上最好的中場組合，卡塞米羅（Carlos Casemiro）對於比賽解讀能力極高，體型壯碩、搶斷凶狠是他的招牌，因為有他在後腰的位置上，才能完整釋放莫德里奇（Luka Modric）與克羅斯（Toni Kroos）的進攻質量與傳球視野。

在才華洋溢的巴西隊像是卡塞米羅（Carlos Casemiro）這樣類型的球員實屬少見，靜靜地鎮守中場，扮演著攻守轉換的關鍵齒輪，因為他巴西隊的攻守轉換才能如此順暢。

參與過2018俄羅斯世界盃，卡塞米羅（Carlos Casemiro）說這一次巴西機會更好了，隊友們更加成熟他只需要像在皇馬一樣好好把自己發揮得淋漓盡致，為隊友們瞻前顧後再次讓五星閃耀。（特約作者：Bayes）

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