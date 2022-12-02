NBA》控衛之神躺著也中槍！肯爺控CP3曾與前妻翹臀金偷情

保羅。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國著名饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現藝名為YE）最近狀況百出，繼日前發表一系列反猶太言論，慘遭Adidas等各大品牌終止合作後，他又在推特爆料，曾抓到名媛前妻「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）與NBA太陽球星「控衛之神」C.保羅（Chris Paul ）偷情，再度引發球迷與粉絲熱議。

據《ClutchPoints》等美媒報導，儘管肯伊威斯特目前已深陷四面楚歌的空前困境，仍不改其語不驚人死不保的大砲個性，週四晚間突然又在社群媒體投下了震撼彈，「我曾逮過這傢伙和金卡戴珊偷情。」「肯爺」雖然未直接披露男方姓名，卻秀出CP3的照片，等於公開責怪這位職業球星與自己的前妻有染，仇恨值超高、卻無任何證據的單方面指控，很快在網路瘋傳，一時間連NBA推特都變成熱門話題。

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金卡戴珊是著名卡戴珊家族大姐，她和肯伊威斯特自2011年相戀，2014年結婚，雙方雖然早在2021年宣布離婚，但遲遲未處理好相關手續，直到日前傳出達成協議，「肯爺」每個月得支付20萬美元（約617萬台幣）給女方作為孩子扶養費，也讓這段好萊塢戀情正式畫下句點。

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