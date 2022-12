NFL》比爾明星四分衛2達陣領軍 擊敗愛國者穩坐分區龍頭

比爾明星四分衛艾倫。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕水牛城比爾對上新英格蘭愛國者的美東內戰,比爾明星四分衛艾倫(Josh Allen)擺脫前幾場傷勢困擾,多次在口袋裡周旋後仍順利完成攻難度跑傳,繳出223碼與2次傳球達陣,率隊輕取近況不佳的愛國者,以9勝3敗擠下8勝3敗的邁阿密海豚,穩坐美東龍頭。

比爾開賽先以射門取得3分領先,隨後愛國者出奇招,把先前跑出本季首次棄踢回攻達陣的新秀角衛Mar.瓊斯(Marcus Jones)擺上進攻組,想不到竟然奏效,他接獲四分衛Mac.瓊斯(Mac Jones)的橫傳後完成48碼達陣,然而這也是愛國者這場比賽唯一的進攻亮點。

請繼續往下閱讀...

Marcus Jones is a defensive back.



His first offensive snap of the season was a 48-yard receiving touchdown



(via @Patriots)pic.twitter.com/o12l9NlZGV