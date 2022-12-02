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NFL》比爾明星四分衛2達陣領軍 擊敗愛國者穩坐分區龍頭

2022/12/02 20:42

比爾明星四分衛艾倫。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水牛城比爾對上新英格蘭愛國者的美東內戰，比爾明星四分衛艾倫（Josh Allen）擺脫前幾場傷勢困擾，多次在口袋裡周旋後仍順利完成攻難度跑傳，繳出223碼與2次傳球達陣，率隊輕取近況不佳的愛國者，以9勝3敗擠下8勝3敗的邁阿密海豚，穩坐美東龍頭。

比爾開賽先以射門取得3分領先，隨後愛國者出奇招，把先前跑出本季首次棄踢回攻達陣的新秀角衛Mar.瓊斯（Marcus Jones）擺上進攻組，想不到竟然奏效，他接獲四分衛Mac.瓊斯（Mac Jones）的橫傳後完成48碼達陣，然而這也是愛國者這場比賽唯一的進攻亮點。

比爾在艾倫的率領下不慌不忙，馬上與明星外接手S.迪格斯（Stefon Diggs）連線達陣，他今日7次接球就推進92碼；下波進攻回合再找上外接手G.戴維斯（Gabe Davis）達陣，一口氣將比分拉開至17：7。

S.迪格斯接球達陣。（今日美國）

此役開打前比爾先迎來壞消息，明星線衛米勒（Von Miller）上週對上底特律獅子不幸遭遇膝傷，今被放入傷兵觀察名單，預計將缺席4場比賽。然而比爾防守組絲毫不受影響，仍精彩壓制Mac.瓊斯的發揮，讓他下半場難以攻入紅區，全場僅傳出195碼。

比爾第三節又靠著跑衛辛格泰瑞（Devin Singletary）錦上添花，衝進達陣區再下一城，鎖定勝利；而愛國者反撲無力，僅靠射門追回3分，終場以10：24不敵比爾，吞下近期3連敗，6勝6敗的他們持續在分區墊底，更是離季後賽越來越遙遠。

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