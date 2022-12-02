世足》不是孫興慜！外媒點名南韓晉級關鍵2人

曹圭成與黃仁範。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在本屆世界盃H組中目前僅拿到1積分，接下來對上強敵葡萄牙的小組最終戰勢必搶勝，否則只能提前打包回府。美媒《ESPN》也撰文點出南韓在這場「必勝」的戰役中，兩名相當關鍵的球員。

文章指出，儘管世界盃開踢前的焦點全聚集在南韓一哥孫興慜身上，但臉部傷勢似乎持續影響他的表現，因此南韓隊應該指望中場黃仁範，以及對上迦納在下半場兩度頭錘建功的前鋒曹圭成。

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尤其是曹圭成，即便當初入選國家隊預計擔任替補，沒想到在世界盃卻上演梅開二度，他已具備面對葡萄牙強大中後衛組合的所有素質。不過有個前提，南韓必須幫助曹圭成製造機會，因此必須要掌握控球權，考量到葡萄牙是支控球率極高的強權，黃仁範這時就扮演巨大角色。

南韓中場在有老將鄭又榮主導分散對方防守球員的任務下，黃仁範的主要職責就是一同分攤防守重任，同時更是南韓在踢防守反擊時的頭號目標。

另外，筆者對於本屆尚未進球的孫興慜並不擔心。孫興慜在國家隊後期多半擔任組織角色，文末也指出，只要孫興慜能夠持續做好領導者的要角，對南韓來說就是一大助力。而南韓隊必須想辦法在中場眾星雲集的葡萄牙面前盡快展現得分能力，才有機會搶勝。

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