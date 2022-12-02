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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》沒有在挑對手！ 西班牙隊長爆冷輸日本後強調：我們想贏

2022/12/02 17:29

西班牙隊長布斯克茲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙在今天凌晨爆冷遭日本大逆轉，最終以小組第二的姿態晉級16強淘汰賽，隊長布斯克茲（Sergio Busquets）賽後受訪時再次強調，球隊的目標是贏下勝利並取得小組第一。

西班牙在昨日半場以1：0領先日本，卻在下半場遭連進2球被逆轉吞敗，最終在輸球的情況下，僅能以小組第二晉級，贏球的日本則驚奇以小組第一晉級。該場比賽前西班牙就不斷被質疑有陰謀論，認為他們會放水輸球，好讓球隊可以在16強保有優勢，最終他們也真的以小組第二晉級，首戰將會對到摩洛哥，而非克羅埃西亞。

西班牙隊長布斯克茲在接受《TVE》訪談時，分析該場比賽的結果：「看起來就像是我們控制住比賽，他們在等待反擊然後下半場就發生了那樣的事情。後場發生了失誤，他們也把握住了。他們在反擊上很危險而且撤退得也很好。我們必須要持續進步，至少我們已經以小組第二晉級了。」

談到此戰失利，布斯克茲再強調：「我們不想要這件事情發生，我們的目的是贏球。現在我們必須繼續前進，我們將在16強面對摩洛哥，那將會是場非常艱難的比賽。我們想要成為（小組）第一然後贏球，我們不想要挑對手。不論我們跟誰打都一樣。現在我們以小組第二來到了另一個半區，但這並不代表哪隊更好打或更難打。」

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