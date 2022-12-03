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梅西率阿根廷迎戰澳洲 今日賽事預告與轉播

2022/12/03 07:00

梅西。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事，第一場是湖人對決公鹿，公鹿目前正處一波3連勝，對上湖人能否延續連勝呢？第二場是公牛對決勇士，公牛開季至今狀態低迷，遇上勝率高好五成的勇士，柯瑞（Stephen Curry）會打出什麼表現呢？

卡達世足賽將迎來16強的賽事，第一場是荷蘭對上美國，荷蘭哈克波（Cody Gakpo）與美國隊長普利希奇（Christian Pulisic）之間會擦出甚麼火花呢？第二場是阿根廷對決澳洲，梅西（Lionel Messi）能否帶領阿根廷擊敗氣勢正好的澳洲呢？記得鎖定轉播囉！

NBA

08:30 湖人@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 公牛@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

2022卡達世足賽

23:00 （16強） 荷蘭 vs. 美國 愛爾達體育1台、華視

03:00 （16強） 阿根廷 vs. 澳洲 愛爾達體育1台、華視

PLG

14:30 富邦勇士@高雄鋼鐵人

17:00 夢想家@新竹攻城獅

轉播:MOMOTV

T1

14:00 台中太陽vs.高雄海神

16:30 中信特攻vs.台啤英熊

轉播：愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1、緯來體育

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