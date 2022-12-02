MLB》太空人不想給到3年39億？ 39歲韋蘭德恐將前往新東家

韋蘭德一家人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕39歲的韋蘭德（Justin Verlander）本季東山再起豪擒生涯第3座塞揚獎，成為自由球員的他動向也備受各界矚目，近期有資深記者透露，他想要重返太空人的機率可能不高。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）撰文引述消息來源透露，太空人與韋蘭德距離重聚還有很長一段距離，據悉韋蘭德尋求的是一張如薛哲（Max Scherzer）般的3年1.3億美元（約新台幣39.6億）鉅約，但太空人的輪值深度相當足夠，因此對迎回韋蘭德感到悲觀，如此一來將會提供給道奇、大都會、洋基等隊機會。

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另外有消息也引述了太空人內部的想法，他們不想要簽韋蘭德簽3年，因為儘管韋蘭德在例行賽表現優異，但到季後賽的狀況卻變成球隊得扛著他前進。另一位知悉太空人的消息來源也表示，球團內部沒有人想要跟韋蘭德簽下3年合約。

在大都會方面，目前德葛隆（Jacob deGrom）似乎還是他們的首選，而且球團也願意為了德葛隆掏出年均接近4000萬美元的3年合約。但有消息指出，大都會被韋蘭德與薛哲重聚這項建議給「誘惑」了。而現在大都會的目標依然明確，就是在德葛隆、韋蘭德、羅冬（Carlos Rodon）三選一，然後再補強一到兩名先發投手。

洋基在去年曾試著簽下韋蘭德，當時在韋蘭德與休士頓重新簽約時，就被認為他與模特兒妻子阿普頓（Kate Upton）可能會喜歡紐約。而道奇隊與洋基狀況相似，而且韋蘭德在洛杉磯還有房產。

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