世足》輸給日本付出代價！4冠德國被淘汰 「敗人品」後衛沉痛吐心聲

呂迪格曾引發「敗人品」爭議。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕4屆冠軍德國在卡達世界盃表現不佳，止步小組賽階段，連2屆無緣晉級16強，陣中後衛呂迪格（Antonio Rudiger）直言：「球隊攻守都有問題。」

德國首戰1：2爆冷被日本逆轉，第二戰1：1逼和西班牙，今日雖以4：2擊敗哥斯大黎加，小組賽成績1勝1敗1和，與西班牙同為4分積分，但比較淨勝球後，德國+1不敵西班牙+6，排名小組第三被淘汰。

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根據《Bundesliga News》報導，德國無緣晉級16強後，呂迪格感嘆：「都是我們自己的錯，我們要為第一場比賽的失利付出代價，你不能怪西班牙沒有贏，這一切都太難過了。」

呂迪格也直言，球隊攻守都有問題，「我不得不坦白的說，我們踢得並不好，這是我們球員必須要檢討的事情，雖然在進攻上也有做得好的部分，不過有時防守上的跑動並不夠積極。」

呂迪格在本屆世界盃也爆出爭議行為，德國首戰交手日本，在比賽第63分鐘時，他和日本隊前鋒淺野拓磨都在追球，結果呂迪格跑到淺野拓磨身邊時，卻突然換成高抬腿的詭異跑步姿勢，被認為是在藐視、不尊重對手，他的「敗人品」行為也在網上被瘋傳，引發各界批判。

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