世足》日本「我不是機器人」最新版 ？ 網笑翻︰有2國人無法登入

有日本網友以日本在世足擊敗西班牙的關鍵球畫面,惡搞製作成「我不是機器人」問答配圖。(圖擷取自@maskedswallow推特)

〔即時新聞/綜合報導〕2022年世界盃足球賽日本在被稱為「死亡之組」的E組,對上西班牙以2:1逆轉勝。正當各國球迷還在討論,由VAR判定的日本「致勝球」是否有出界時,有日本網友驚訝發現,竟有網站即時跟上時事,在登入問答題給了「這張圖」 !

Twitter名為「Standard of Ur」的日本網友分享1張讓他捧腹大笑,甚至快要抽筋的「我不是機器人」問題截圖。從這張圖可看到,問題為「請選出所有含有足球的圖片」(Select all images with soccer ball),而問題的配圖竟是目前仍讓不少球議論紛紛,日本隊在世足小組賽擊敗西班牙的關鍵球畫面。

請繼續往下閱讀...

不過,後來有另1名Twitter網友「おいしいちくわ」跳出來留言說,這張圖其實是他模仿「我不是機器人」問答製作的惡搞圖,仍引起不少網友按讚轉發,「也太逼真跟78了吧!」、「這問題還真的有點難回答」、「西班牙人跟德國人表示︰我們無法登入」、「是要阻擋無敵艦隊的大軍登入系統嗎?」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法