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世足》日本「我不是機器人」最新版 ？ 網笑翻︰有2國人無法登入

2022/12/02 20:37

有日本網友以日本在世足擊敗西班牙的關鍵球畫面，惡搞製作成「我不是機器人」問答配圖。（圖擷取自@maskedswallow推特）

〔即時新聞／綜合報導〕2022年世界盃足球賽日本在被稱為「死亡之組」的E組，對上西班牙以2：1逆轉勝。正當各國球迷還在討論，由VAR判定的日本「致勝球」是否有出界時，有日本網友驚訝發現，竟有網站即時跟上時事，在登入問答題給了「這張圖」 ！

Twitter名為「Standard of Ur」的日本網友分享1張讓他捧腹大笑，甚至快要抽筋的「我不是機器人」問題截圖。從這張圖可看到，問題為「請選出所有含有足球的圖片」（Select all images with soccer ball），而問題的配圖竟是目前仍讓不少球議論紛紛，日本隊在世足小組賽擊敗西班牙的關鍵球畫面。

不過，後來有另1名Twitter網友「おいしいちくわ」跳出來留言說，這張圖其實是他模仿「我不是機器人」問答製作的惡搞圖，仍引起不少網友按讚轉發，「也太逼真跟78了吧！」、「這問題還真的有點難回答」、「西班牙人跟德國人表示︰我們無法登入」、「是要阻擋無敵艦隊的大軍登入系統嗎？」。

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