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NBA》勇士柯瑞訓練超地獄！ 「有現役球員5分鐘就吐了...」

2022/12/02 20:22

勇士隊柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕現年34歲的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）普遍被聯盟公認為訓練狂，近期就有報導指出，有球員在使用柯瑞的訓練菜單練習時，僅不到五分鐘就承受不住，當場吐了出來。

根據《Bleacher Report》記者威爾斯（Adam Wells）引述播客節目《Basketball Illuminati》的內容透露，柯瑞的訓練員佩恩（Brandon Payne）表示，一位不具名的球員，在試著跑柯瑞每日的訓練菜單時吐了。「我們讓一位現役NBA球員跑了柯瑞的菜單，結果他在前5分鐘後，就跑去坐在門附近的地板上約30秒，然後就去外面吐，最後這個嘗試也就結束了。他是個好球員。」

在2022年NBA總決賽時，NBA官網的梅迪納（Mark Medina）也曾撰寫有關柯瑞的身體狀況，描述他是如何保持現在的體態：「在夏天訓練時，柯瑞常常會玩一個遊戲叫『21』，他得用各種得分方式：3分球、中距離跳投與上籃的組合來拿下21分，一種方式只算1分。而柯瑞必須要在一分鐘內達到21分。而且在每一次投籃之間，柯瑞還得都要跑回半場線才能做下一次的投籃嘗試。」

佩恩也向梅迪娜表示，他設計了一個遊戲叫做「連續2次（Two in a Row）」的遊戲，要求柯瑞在90秒內於5個不同的點上連續投進兩顆三分球，但他不得不一直更改這個遊戲的時間，因為柯瑞完成得實在太過迅速。

在該播客的訪談當中，佩恩也談到老鷹球星T.楊恩（Trae Young）曾加入過柯瑞的訓練，然後一開始完全跟不上節奏，只不過他「恢復得很好」，最後也繳出好的結果。

儘管這些訓練看起來對一般人而言相當不可置信，但的確讓柯瑞能夠在競爭激烈的NBA賽場上保持頂尖水準。本賽季柯瑞場均能拿下31.4分，投籃命中率三圍是51.8%/43.6%/90.7%的「180」俱樂部水準。柯瑞上一次繳出「180」俱樂部水準（投籃命中率達50/40/90），已經要追溯到2015-16賽季，該季也是他上一個MVP賽季。

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