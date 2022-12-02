世足》「我們不是機器人！」 澳洲後衛批FIFA賽程太操

澳洲後衛迪基尼克（左）。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕澳洲後天凌晨3點將在16強賽迎戰阿根廷，但兩隊對於國際足總（FIFA）的賽程安排都頗有微詞，因為從小組賽最後一天到16強開打只休息大約3天，澳洲後衛迪基尼克（Milos Degenek）更表示：「這是FIFA必須考慮的事，因為我們是人、不是機器人，需要時間恢復。」

澳洲在台灣時間前天晚上11點和丹麥進行最後一場小組賽，阿根廷則在昨天凌晨3點出戰波蘭，兩隊在後天凌晨3點於16強正面交鋒時，各只相隔76和72小時。以上屆俄羅斯世界盃來說，進入16強的球隊，在打完最後一場小組賽後，至少會有4天休息。

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阿根廷教頭斯卡洛尼昨率隊擊敗波蘭後也表示，「我們今天贏球是很開心，但沒有到欣喜若狂，因為再過兩天我們又要比賽，這實在太瘋狂了。」阿根廷在取得C組第1晉級後，卻只有兩天半的時間可以休息，讓斯卡洛尼直言：「這些情況都不是很棒。」

國際職業足球員協會（FIFPRO）則指出，足球是一項激烈使用肌肉的運動，疲勞感會持續到賽後72小時，若比賽和比賽之間的休息時間只有72小時，受傷的風險會更大。

本屆卡達世界盃將在29天內完成賽事，比前兩屆世界盃耗時的天數都短，而這也是FIFA和各職業聯賽協調出來的結果。因為在這次史上首次於歐洲頂級聯賽進行期間開打的冬季世界盃，不但賽事期間因而縮短，也導致球員無法充分休息就上場的「極限賽程」。

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