晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》三笘薰在懸崖邊上演神之一腳 他有位超有名的鄰居

2022/12/02 20:42

日本中場大將三笘薰的鄰居，正是日劇《孤獨的美食家》的男主角松重豐。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本中場大將三笘薰在2022年世界盃足球賽對上西班牙之戰上演神救球，成功將險境轉換成致勝助攻，精彩表現也讓他成為話題人物，有趣的是，他有一位有名的鄰居，正是日劇《孤獨的美食家》的男主角松重豐，日前還拍影片為日本隊加油。

曾拍過多部知名日劇的資深演員松重豐透露，以前曾住在三笘薰家附近，那時三笘薫的母親不在家，就會到他家玩耍、等媽媽回家，松重豐笑說，真的很恭喜他入選日本隊征戰世界盃，希望監督森保一可以讓他先發，在德國、西班牙手中奪勝，會為他吶喊加油，也祝他繳出佳績。

即使松重豐在6年已經搬走，他透露，自己還是會跟三笘薰的雙親聯絡，而他表示，川崎市很瘋迷足球，而三笘薰當時就是青年隊中最有潛力的一員，而得知三笘薰進入筑波大學，以為他會以學業為優先，沒想到成為日本足球國腳，而且時常能在電視看到他。

25歲的三笘薰目前效力英超布萊頓，而他在今天對上西班牙之戰的第51分鐘從底線將球驚險救回後化險為夷，一腳將球傳到門前讓田中碧破網，以2：1逆轉對手，也以分組第一挺進16強淘汰賽，下一戰要對上克羅埃西亞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。