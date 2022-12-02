世足》三笘薰在懸崖邊上演神之一腳 他有位超有名的鄰居

日本中場大將三笘薰的鄰居，正是日劇《孤獨的美食家》的男主角松重豐。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本中場大將三笘薰在2022年世界盃足球賽對上西班牙之戰上演神救球，成功將險境轉換成致勝助攻，精彩表現也讓他成為話題人物，有趣的是，他有一位有名的鄰居，正是日劇《孤獨的美食家》的男主角松重豐，日前還拍影片為日本隊加油。

曾拍過多部知名日劇的資深演員松重豐透露，以前曾住在三笘薰家附近，那時三笘薫的母親不在家，就會到他家玩耍、等媽媽回家，松重豐笑說，真的很恭喜他入選日本隊征戰世界盃，希望監督森保一可以讓他先發，在德國、西班牙手中奪勝，會為他吶喊加油，也祝他繳出佳績。

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即使松重豐在6年已經搬走，他透露，自己還是會跟三笘薰的雙親聯絡，而他表示，川崎市很瘋迷足球，而三笘薰當時就是青年隊中最有潛力的一員，而得知三笘薰進入筑波大學，以為他會以學業為優先，沒想到成為日本足球國腳，而且時常能在電視看到他。

25歲的三笘薰目前效力英超布萊頓，而他在今天對上西班牙之戰的第51分鐘從底線將球驚險救回後化險為夷，一腳將球傳到門前讓田中碧破網，以2：1逆轉對手，也以分組第一挺進16強淘汰賽，下一戰要對上克羅埃西亞。

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