PLG》 馬刺隊冠軍成員3節拿20分 楊敬敏末節爆發率國王氣走領航猿

奧帝。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕擁有NBA冠軍戒的洋將奧帝（Austin Daye）今天首度開箱，3節就拿20分，加上本土一哥楊敬敏第四節狂飆17分，成功擋住桃園璞園領航猿反撲，新北國王以93：88在主場新莊體育館奪勝，穩固PLG龍頭寶座。

國王季前熱身賽以牧倫斯、夏姆斯和傑梅洛3名洋將為主，只是最後只有上季有配合經驗的牧倫斯達到標準，夏姆斯和傑梅洛在開季一場未打就領機票，改補進曼尼高和奧帝。

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34歲的奧帝擁有6年NBA資歷，也是2014年馬刺奪冠班底的一員，近年於各國聯賽打拚，在義大利、巴林、土耳其和以色列都有出賽足跡，本季首度來到亞洲發展，成為國王本季洋將的最後一塊拼圖。

奧帝今天首度先發亮相，首節用三分球自我介紹，兩節打完拿9分，而隨著比賽進行也加熱他的手感，第3節5投3中，進帳11分，三節打完助國王以70：67領先。

奧帝。（新北國王提供）

儘管領航猿不斷追近比分，但上季MVP楊敬敏在第四節挺身而出，他投進3顆三分球，單節進帳17分，助隊成功擋住領航猿反撲，國王也成功拿下近6戰第5勝。

楊敬敏。（新北國王提供）

國王有3人得分達雙位數，奧帝11投5中拿20分，另有5籃板，至於楊敬敏前三節只有1分進帳，在決勝節大爆發，全場攻下18分、6助攻，牧倫斯13分、25籃板。

領航猿本土以盧峻翔的24分表現最佳，桑尼13分、9籃板，沃許本拿25分、11籃板，包括最後39秒的三分球，雖追近分差，卻還是沒能逆轉，無緣2連勝。

牧倫斯。（新北國王提供）

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