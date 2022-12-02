晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

帕運》響應國際身心障礙者日 我帕拉林匹克總會促運動平權

2022/12/02 21:51

響應國際身心障礙者日，我帕拉林匹克總會促運動平權。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕響應國際帕拉林匹克委員會（IPC）發起「WeThe15」運動平權及消除歧視的政策，並迎接即將到來的12月3日「國際身心障礙者日」，我國帕拉林匹克總會推動台灣運動平權，並進行「帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫」簽約啟動儀式。

體育署副署長林哲宏表示，為保障身心障礙國民運動權，體育署以倡議宣導、人才培育、軟體資源及硬體建設等措施著手，從全民參與到競技培植全面推廣，以落實體育運動是基本人權的目標。而在競技培植端，自2019年起更與帕總合作，啟動長期備戰及潛力新秀培育計畫，並於今年開展基層訓練據點業務，期打造身心障礙國民參與競技運動舞台。

我國帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，據衛生福利部統計資料顯示，截至2022年第二季，台灣身心障礙者人口超過119萬人，佔總人口5.16%，其中有88%是後天因意外、疾病甚至老化而引起，讓身心障礙者能夠在與其他人平等的基礎上參加體育活動，是需要持續努力的目標。台灣自1992年參與帕運以來，已經創下5面帕運金牌、6面帕運銀牌與13面帕運銅牌的亮眼成績，不僅在運動場上向全世界展現臺灣堅強的實力，更透過帕運讓更多人看見與了解身障人士的潛力與精神，說明運動具有改變世界的力量。

為了協助亞帕運備戰選手做更充足準備，給予台灣身心障礙選手完善照護，總會也與衛福部台北醫院等醫療院所簽訂「帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫」，以具體行動推廣運動平權。　　

響應國際身心障礙者日，我帕拉林匹克總會促運動平權。（記者梁偉銘攝）

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。