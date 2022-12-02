帕運》響應國際身心障礙者日 我帕拉林匹克總會促運動平權

響應國際身心障礙者日，我帕拉林匹克總會促運動平權。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕響應國際帕拉林匹克委員會（IPC）發起「WeThe15」運動平權及消除歧視的政策，並迎接即將到來的12月3日「國際身心障礙者日」，我國帕拉林匹克總會推動台灣運動平權，並進行「帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫」簽約啟動儀式。

體育署副署長林哲宏表示，為保障身心障礙國民運動權，體育署以倡議宣導、人才培育、軟體資源及硬體建設等措施著手，從全民參與到競技培植全面推廣，以落實體育運動是基本人權的目標。而在競技培植端，自2019年起更與帕總合作，啟動長期備戰及潛力新秀培育計畫，並於今年開展基層訓練據點業務，期打造身心障礙國民參與競技運動舞台。

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我國帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，據衛生福利部統計資料顯示，截至2022年第二季，台灣身心障礙者人口超過119萬人，佔總人口5.16%，其中有88%是後天因意外、疾病甚至老化而引起，讓身心障礙者能夠在與其他人平等的基礎上參加體育活動，是需要持續努力的目標。台灣自1992年參與帕運以來，已經創下5面帕運金牌、6面帕運銀牌與13面帕運銅牌的亮眼成績，不僅在運動場上向全世界展現臺灣堅強的實力，更透過帕運讓更多人看見與了解身障人士的潛力與精神，說明運動具有改變世界的力量。

為了協助亞帕運備戰選手做更充足準備，給予台灣身心障礙選手完善照護，總會也與衛福部台北醫院等醫療院所簽訂「帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫」，以具體行動推廣運動平權。

響應國際身心障礙者日，我帕拉林匹克總會促運動平權。（記者梁偉銘攝）

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