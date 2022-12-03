世足Live》黃喜燦關鍵進球 南韓2比1擊敗葡萄牙、太極虎闖16強

南韓挺進16強。（美聯社）
第90分鐘+8，比賽結束，南韓以2比1擊敗葡萄牙。南韓確定以小組第二晉級16強，葡萄牙仍以小組第一晉級16強。
南韓整場比賽控球率為33％，葡萄牙為52％。南韓全場有13次射門、6次射正，而葡萄牙全場有12次射門、5次射正。
請繼續往下閱讀...
第90分鐘+3，南韓曹侑珉上場，曹圭成退場。
第90分鐘+2，南韓黃喜燦慶祝進球脫球衣，領到一張黃牌。
第90分鐘+1，南韓黃喜燦接獲孫興慜傳球，射門破網，南韓以2比1領先。
南韓黃喜燦關鍵進球。（歐新社）
南韓黃喜燦關鍵進球。（美聯社）
第90分鐘，葡萄牙獲得角球。
第90分鐘，葡萄牙坎塞洛射門被擋下。
第88分鐘，葡萄牙達洛特犯規。
第87分鐘，南韓孫准浩犯規。
第86分鐘，葡萄牙獲得角球。
第85分鐘，南韓隊獲得角球。
第82分鐘，葡萄牙換人，B.席爾瓦（Bernardo Silva）上場，馬里歐退場。
第82分鐘，葡萄牙換人，卡瓦洛（William Carvalho）上場，費提哈退場。
第81分鐘，南韓隊換人，孫準浩（Son Jun-ho）上場，金英權退場。
第81分鐘，南韓隊換人，黃義助（Hwang Ui-jo）上場，李剛仁退場。
第81分鐘，葡萄牙達洛特犯規。
第81分鐘，葡萄牙帕里尼亞射門沒進。
第77分鐘，葡萄牙A.席爾瓦犯規。
第75分鐘，南韓曹圭成犯規。
第74分鐘，南韓李剛仁射門沒進。
第72分鐘，葡萄牙萊昂射門沒進。
第70分鐘，南韓獲得角球。
第70分鐘，南韓孫興慜射門被擋下。
第68分鐘，葡萄牙佩佩進攻越位。
第68分鐘，南韓隊鄭又榮犯規。
第67分鐘，南韓黃仁範射門被救下。
第66分鐘，南韓孫興慜射門被救下。
第66分鐘，南韓隊換人，黃喜燦（Hwang Hee-chan）上場，李在城退場。
第65分鐘，葡萄牙換人，A.席爾瓦（André Silva）上場，C.羅納度退場。
第65分鐘，葡萄牙換人，帕里尼亞（João Palhinha）上場，努內斯退場。
第65分鐘，葡萄牙換人，萊昂（Rafael Leão）上場，內維斯退場。
第57分鐘，葡萄牙努內斯犯規。
第56分鐘，南韓李在城射門沒進。
第56分鐘，南韓隊獲得角球。
第52分鐘，葡萄牙C.羅納度進攻越位。
第50分鐘，葡萄牙坎塞洛進攻越位。
第47分鐘，葡萄牙C.羅納度進攻越位。
---下半場比賽開始---
南韓金英權。（路透）
第45分鐘+3，上半場比賽結束。南韓暫時以1比1和葡萄牙戰成平手。
南韓隊在上半場的控球率為39％，而葡萄牙為49％。南韓全場5次射門、3次射正，而葡萄牙全場9次射門、5次射正。
第45分鐘+2，葡萄牙獲得角球。
第45分鐘+2，葡萄牙奧爾塔射門被擋下。
---上半場傷停補時：2分鐘---
第44分鐘，葡萄牙奧爾塔射門被救下。
第42分鐘，葡萄牙C.羅納度頭槌沒進。
第42分鐘，葡萄牙費提哈射門被救下。
第41分鐘，葡萄牙努內斯射門被禁。
第40分鐘，南韓孫興慜射門被救下。
第38分鐘，葡萄牙奧爾塔犯規。
第37分鐘，葡萄牙C.羅納度射門被擋下。
第36分鐘，南韓李剛仁因犯規吞下黃牌。
第35分鐘，葡萄牙費提哈射門被救下。
第35分鐘，葡萄牙獲得角球。
第34分鐘，葡萄牙達洛特射門被救下。
第31分鐘，南韓黃仁範射門沒進。
南韓踢進追平球。（歐新社）
第30分鐘，葡萄牙C.羅納度進攻越位。
第29分鐘，南韓鄭又榮犯規。
第27分鐘，南韓金英權在門前射門破網，南韓追成1比1平手。
南韓金英權（中）。（路透）
第27分鐘，南韓隊獲得角球。
第26分鐘，葡萄牙坎塞洛犯規。
第18分鐘，葡萄牙金珍洙犯規。
第17分鐘，南韓金珍洙進攻越位。
第17分鐘，南韓曹圭成射門被救下。
第16分鐘，南韓隊獲得角球。
第15分鐘，葡萄牙坎塞洛射門沒進。
第12分鐘，南韓李在城犯規。
葡萄牙奧爾塔（中）。（美聯社）
第5分鐘，葡萄牙奧爾塔在門前接獲達洛特傳球，射門破網，葡萄牙以1比0領先。
葡萄牙奧爾塔射門破網。（美聯社）
第2分鐘，南韓李在城犯規。
第1分鐘，葡萄牙A.席爾瓦犯規。
---上半場比賽開始---
南韓一哥孫興慜。（美聯社）
賽前資訊：
南韓隊戰績一和一負相當危險，必須希望另一邊的迦納隊不要擊敗烏拉圭隊，否則他們將直接無緣晉級，而南韓目前能做的就是一定要贏下與葡萄牙隊這場比賽；葡萄牙隊對這場比賽的心態跟南韓隊必勝的心態有很大不同，他們只有不想在最後以小組第二的身份晉級。
更多請見：世足賽前分析》葡萄牙復仇之戰 南韓或有小贏機會
南韓隊。（路透）
南韓先發名單：（陣型4-3-3）
門將：金承奎（Kim Seung-gyu）
後衛：金珍洙（Kim Jin-su）、金紋奐（Kim Moonh-wan）、金英權（Kim Young-gwon）、權敬源（Kwon Kyung-won）
中場：鄭又榮（Jung Woo-young）、黃仁範（Hwang In-Beom）、李剛仁（Lee Kang-in）
前鋒：孫興慜（Son Heung-Min）、曹圭成（Cho Gue-sung）、李在城（Lee Jae-sung）
葡萄牙隊。（路透）
葡萄牙先發名單：（陣型4-3-3）
門將：科斯塔（Diogo Costa）
後衛：達洛特（Diogo Dalot）、佩佩（Pepe）、坎塞洛（João Cancelo）、A.席爾瓦（António Silva）
中場：馬里歐（João Mário）、內維斯（Rúben Neves）、努內斯（Matheus Nunes）
前鋒：C.羅納度（Cristiano Ronaldo ）、費提哈（Vitinha）、奧爾塔（Ricardo Horta）
葡萄牙球星C.羅納度。（路透）
球場資訊：
球場：Education City Stadium
天氣：夜空多雲
主裁判：Facundo TELLO
助理裁判1：Ezequiel BRAILOVSKY
助理裁判2：Gabriel CHADE
第四裁判：Maguette NDIAYE