世足》不滿日本致勝球判決 英國名將批：8000萬名德國人要瘋了

日本關鍵致勝球引發「是否出界」爭議。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年卡達世界盃E組小組賽，日本以2比1逆轉擊敗西班牙，以小組第一之姿挺進16強賽，這場比賽的致勝球VAR判決引起熱議。現擔任球評的利物浦傳奇索內斯（Graeme Souness）就直言，這個判決讓8000萬名德國人要瘋了。

這場比賽第51分鐘，日本隊堂安律在禁區內右側橫傳至左側，左邊鋒三笘薰奮力奔跑在底線把球救起，並傳給門前的隊友田中碧，讓他直接破網，為日本隊逆轉戰局。經過約數分鐘的VAR檢視後，主審認定進球算、沒有出界，最後日本隊就靠這顆球，爆冷擊敗西班牙，連兩屆挺進16強。

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日本關鍵致勝球引發「是否出界」爭議。（路透）

「現在有8000萬名德國人要瘋了，等待一張顯示沒有出界的照片。」索內斯表示，「德國不是一個足球小國，為何你要製造混亂，又不想立即說明解釋？」索內斯不解地說，「這是如此具有爭議的事，為何國際足總不給我們看？」

曾效力曼聯19個賽季的球評奈維爾（Gary Neville）則說，他認為這顆爭議球確實有可能出界，「從第一場厄瓜多和卡達的首次進攻越位開始，因為我們沒有看到正確的角度，感覺不太對。」、「在英超，我們能看到所有的攝影機畫面，但在這裡我們看不到。」

日本關鍵致勝球引發「是否出界」爭議。（法新社）

利物浦傳奇索內斯。（法新社）

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