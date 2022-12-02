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UBA》陳將双UBA首秀拿21分、張俊生爆扣 世新輕取台體大

2022/12/02 23:13

世新大學陳將双拿21分。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段今天在高雄義守大學登場，世新大學「双生連線」陳將双、張俊生在UBA首秀各得21、18分，最終113：67輕取重返一級的台體大。

「双生連線」是HBL光復高中上季奪冠主旋律，兩人在UBA首度亮相，張俊生先飆2記三分彈，節末再加碼快攻單臂爆扣，而陳將双則哨音初響即飆三分球，個人UBA生涯第1球前3分、世新開季全隊第1個進球，外帶首節的壓哨切入挑籃。

陳將双打25分鐘兩分球11投中8、三分球4投中1、5罰中2拿21分，外帶籃板、抄截各5、助攻3，張俊生打24分鐘兩分球10投中5、三分球8投中2加2罰2中，進帳18分、2籃板3助攻。

陳將双說：「除了開局傳張俊生的那個球沒給好，讓他灌籃不成但2分照拿，其他倒還ok，高中默契還在，團隊作戰更重要，第一節熱機算快，後三節打得較少，末節更沒上，但球季才開始，不急，後面比賽尤其碰到重要對手，屆時有好表現，才是重點。」

陳將双歷任U16、U18台灣隊國手，兩度打亞青賽，今夏好「麻吉」張俊生也首度披U18亞青戰袍，且投射很準，他說：「跟將双搭配無礙，暑假盃賽歷練，跟其他隊友默契也沒問題，今天UBA嘗鮮，平常心，不致會緊張。」

教練何正峰給兩人的第一課評語是：「大一就是大一，過去高中再有豐功偉業，一切歸零，從頭開始，但以UBA的第一戰，兩人攻防都OK，也盡量讓他倆適度發揮，卻不會壓縮其他隊友的空間，即人人有球打。」

重返一級的台體大開季戰吞敗，兩人得分上雙，大二後衛魏子雲三分球6投中3飆20分，本季前由輔大轉來的大三控衛張志豪也是三分球6投中3拿13分。

世新大學張俊生拿18分。（大專體總提供）

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