世足》被12年前的陰影籠罩 迦納還是無法靠罰球攻破烏拉圭大門

迦納還是無法靠罰球攻破烏拉圭大門。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕迦納在2010年南非世界盃8強賽跟烏拉圭結怨，當時他們在12碼罰球沒進，如今，兩隊在2022年卡達世界盃狹路相逢，而迦納在上半場就有罰球機會，只是沒能逃離當時的噩夢，A.阿尤（André Ayew）罰球沒進，半場踢完以0：2落後烏拉圭。

迦納和烏拉圭12年前在8強賽交手時結怨，當時兩隊一路廝殺至延長賽，蘇阿雷茲（Luis Suarez）用手擋掉對手幾乎篤定破網的進球，只是吉安（Asamoah Gyan）獲得罰球機會沒進，迦納最後在PK大戰落敗，也因此更加不爽蘇阿雷茲的故意出手。

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迦納庫杜斯（Mohammed Kudus）今天在上半場被烏拉圭門將羅切特（Sergio Rochet）撲倒，獲得罰球機會，只是A.阿尤的主罰卻被對手撲出，也讓12年前的陰影再次籠罩迦納。

烏拉圭則是靠著阿拉斯卡塔（Giorgian De Arrascaeta）獨進兩球，以2：0取得領先，在攸關晉級之戰取得上風，他們前兩戰取得1和、1負，而迦納則是1勝、1敗，如果這場無法拿下，也可能掉出前二遭淘汰。

A.阿尤罰球沒進。（法新社）

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