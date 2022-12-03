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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》南韓戲劇性逆轉葡萄牙 靠總進球數晉16強

2022/12/03 01:05

南韓晉級16強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕一定要贏球的「太極虎」南韓今天在2022年卡達世界盃足球賽，在傷停補時階段靠著孫興慜漂亮助攻，最終以2：1打敗葡萄牙，加上烏拉圭僅以2：0獲勝，在總進球數優勢下，南韓戲劇性搶下16強門票。

葡萄牙小組賽前2場擊敗迦納、烏拉圭，穩穩收下6分積分，成為H組最快脫穎而出的隊伍。不過，葡國此仗仍要尋求勝利，畢竟拿下分組第1，可能才不會在16強遇上巴西。至於勝場尚未開張的南韓更要全力求勝，才有機會晉級。

南韓黃喜燦關鍵進球。（歐新社）

葡萄牙上半場9次起腳共5次射正，在第5分鐘由奧爾塔（Ricardo Horta）率先破門；上半場有5次攻門的南韓在27分鐘靠著金英權進球扳平，不過其實這次進球從角球攻勢開啟，球剛好打在C.羅納度（Cristiano Ronaldo）背上才讓金英權獲門前絕佳機會。

必須贏球的南韓在下半場雖然也有不少攻擊機會，但始終都沒有真正威脅到葡萄芽門將，直到傷停補時階段，孫興慜獲得難得帶球機會，直接一個人一路帶球向前衝，並把球從對手胯下傳過，給跟上的黃喜燦一腳踢破葡國大門。

南韓在傷停補時踢進致勝球，不僅在世界盃對決葡萄牙取得2連勝，在本屆小組賽1勝1和1敗和烏拉圭相同，而南韓淨勝球跟烏拉圭皆0，但南韓總進球數4球勝過烏拉圭的2球，最終就由南韓戲劇性以H組第2拿下16強門票。

（首次上稿時間：0058；更新時間：0105）

南韓黃喜燦關鍵進球。（歐新社）

南韓金英權進球追平。（路透）

南韓黃喜燦關鍵進球。（美聯社）

南韓金英權進球追平。（路透）

南韓逆轉贏球。（路透）

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