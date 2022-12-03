世足》看到南韓逆轉後瞬間臉色大變 烏拉圭贏球卻悲情淘汰

烏拉圭贏球，仍遭到淘汰。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前兩戰都沒進球的烏拉圭，今天在攸關晉級的關鍵戰役終於攻破對手大門，靠著阿拉斯卡塔（Giorgian De Arrascaeta）上半場就獨進兩球取得領先，最終以2：0擊敗迦納，只是最後與南韓戰績相同，總進球數輸給對手，宣告無緣晉級16強。

烏拉圭擊敗迦納，另一場南韓以2：1力退葡萄牙，兩隊最後戰績都是1勝、1和、1負，積分同為4分，淨勝球也相同，得靠進球數決勝負，烏拉圭只有今天踢進的2顆進球，而南韓則靠著累積的4顆進球優勢，成功取得分組第二。

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葡萄牙則在日前就靠著2連勝晉級，今天即使輸球還是以6分積分鎖定小組龍頭，而迦納以1勝、2負變成墊底。

烏拉圭前兩場對葡萄牙跟南韓都沒進球，今天總算攻破對場大門，蘇阿雷茲在第26分鐘的起腳射門被門將撲下，但阿拉斯卡塔在門前頭錘補進，而兩人在之後還有一次漂亮配合，由蘇阿雷茲助攻阿拉斯卡塔，在禁區左側勁射破網。

只是烏拉圭在下半場沒有任何進球，得知另一場南韓在最後時刻以2：1取勝，烏拉圭也在比賽還沒打完就臉色大變，有球員甚至已經開始以球衣掩面，因為和南韓在積分、淨勝球相同情況下，進球數處於劣勢，最後也宣告出局，中止連3屆挺進16強的紀錄。

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