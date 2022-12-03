世足Live》弗羅伊勒踢進超前球 瑞士 3：2 塞爾維亞

瑞士隊恩波洛（右）。（路透）
第48分鐘，瑞士弗羅伊勒接獲隊友弗羅伊勒傳球，在禁區內射門破網，瑞士以3比2超前。
第47分鐘，塞爾維亞S.米林科維奇-薩維奇因犯規，吞下黃牌。
請繼續往下閱讀...
第45分鐘+3，上半場比賽結束。塞爾維亞以2比2和瑞士戰成平手。
第45分鐘+1，瑞士艾肯吉犯規。
---上半場傷停補時：3分鐘---
第44分鐘，瑞士恩波洛接獲隊友維德梅爾傳球，在門前破網，瑞士追成2比2平手。
第39分鐘，瑞士札卡犯規。
第38分鐘，瑞士瓦爾加斯射門被擋下。
第35分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇在禁區內起左腳射門破網，塞爾維亞以2比1超前瑞士。
瑞士夏奇里進球。（美聯社）
第34分鐘，瑞士瓦爾加斯因犯規，吞下黃牌。
第26分鐘，塞爾維亞米特羅維奇在禁區內頭槌破網，塞爾維亞追成1比1平手。
塞爾維亞米特羅維奇進球。（歐新社）
塞爾維亞弗拉霍維奇射門進球。（路透）
第26分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇犯規。
第23分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇射門沒進。
第22分鐘，瑞士恩波洛犯規。
第22分鐘，瑞士札卡射門沒進。
瑞士夏奇里進球。（美聯社）
瑞士夏奇里進球。（美聯社）
第20分鐘，瑞士夏奇里在禁區右側起左腳射門破網，瑞士以1比0領先塞爾維亞。
第15分鐘，瑞士維德梅爾因犯規吞黃牌。
第14分鐘，瑞士弗羅伊勒射門被擋下。
第13分鐘，塞爾維亞盧基奇犯規。
第11分鐘，塞爾維亞塔迪奇在禁區外起腳射門沒進。
第6分鐘，塞爾維亞米連科維奇犯規。
瑞士隊恩波洛（中）。（歐新社）
第5分鐘，塞爾維亞米連科維奇射門沒進。
第5分鐘，塞爾維亞獲得角球。
第1分鐘，瑞士札卡射門被救下。
第1分鐘，瑞士恩波洛射門被救下。
第1分鐘，瑞士札卡射門沒進。
---上半場比賽開始---
賽前資訊：
塞爾維亞目前小組賽兩場全輸，使得塞爾維亞這場面臨瑞士更有輸不得的壓力；瑞士在目前的臨場表現比塞爾維亞好上不少，儘管進攻端並沒有太好的發揮，但面對到本屆防守不理想的塞爾維亞，瑞士進球的機率大幅提升。
塞爾維亞隊。（路透）
塞爾維亞先發名單：（陣型3-5-2）
門將：V.米林科維奇-薩維奇（ Vanja Milinkovic-Savic）
後衛：帕夫洛維奇 （Strahinja Pavlovic）、米連科維奇 （Nikola Milenkovic）、維利柯維奇 （Milos Veljkovic）
中場：塔迪奇（ Dusan Tadic）、濟夫科維奇 （Andrija Zivkovic）、盧基奇 （Sasa Lukic）、科斯蒂奇 （Filip Kostic）、S.米林科維奇-薩維奇 （Sergej Milinkovic-Savic）
前鋒：米特羅維奇（ Aleksandar Mitrovic）、弗拉霍維奇（ Dusan Vlahovic）
瑞士隊。（路透）
瑞士先發名單：（陣型4-3-3）
門將：高貝爾 （Gregor Kobel）
後衛：維德梅爾（ Silvan Widmer）、艾肯吉 （Manuel Akanji）、R.羅德里奎茲 （Ricardo Rodriguez）、夏爾 （Fabian Schar）
中場：弗羅伊勒 （Remo Freuler）、札卡 （ Granit Xhaka）、索烏 （ Djibril Sow）
前鋒：恩波洛 （ Breel Embolo）、瓦爾加斯 （ Ruben Vargas）、夏奇里 （ Xherdan Shaqiri）
瑞士隊。（路透）
球場資訊：
球場：Stadium 974
天氣：夜空晴朗
主裁判：Fernando Andrés Rapallini
助理裁判1：Juan Pablo Belatti
助理裁判2：Diego Yamil Bonfá
第四裁判：Kevin Ortega