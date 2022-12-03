世足Live》弗羅伊勒踢進超前球 瑞士 3：2 塞爾維亞

瑞士隊恩波洛（右）。（路透）

第48分鐘，瑞士弗羅伊勒接獲隊友弗羅伊勒傳球，在禁區內射門破網，瑞士以3比2超前。

第47分鐘，塞爾維亞S.米林科維奇-薩維奇因犯規，吞下黃牌。

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第45分鐘+3，上半場比賽結束。塞爾維亞以2比2和瑞士戰成平手。

第45分鐘+1，瑞士艾肯吉犯規。

---上半場傷停補時：3分鐘---

第44分鐘，瑞士恩波洛接獲隊友維德梅爾傳球，在門前破網，瑞士追成2比2平手。

第39分鐘，瑞士札卡犯規。

第38分鐘，瑞士瓦爾加斯射門被擋下。

第35分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇在禁區內起左腳射門破網，塞爾維亞以2比1超前瑞士。

瑞士夏奇里進球。（美聯社）

第34分鐘，瑞士瓦爾加斯因犯規，吞下黃牌。

第26分鐘，塞爾維亞米特羅維奇在禁區內頭槌破網，塞爾維亞追成1比1平手。

塞爾維亞米特羅維奇進球。（歐新社）

塞爾維亞弗拉霍維奇射門進球。（路透）

第26分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇犯規。

第23分鐘，塞爾維亞弗拉霍維奇射門沒進。

第22分鐘，瑞士恩波洛犯規。

第22分鐘，瑞士札卡射門沒進。

瑞士夏奇里進球。（美聯社）

瑞士夏奇里進球。（美聯社）

第20分鐘，瑞士夏奇里在禁區右側起左腳射門破網，瑞士以1比0領先塞爾維亞。

第15分鐘，瑞士維德梅爾因犯規吞黃牌。

第14分鐘，瑞士弗羅伊勒射門被擋下。

第13分鐘，塞爾維亞盧基奇犯規。

第11分鐘，塞爾維亞塔迪奇在禁區外起腳射門沒進。

第6分鐘，塞爾維亞米連科維奇犯規。

瑞士隊恩波洛（中）。（歐新社）

第5分鐘，塞爾維亞米連科維奇射門沒進。

第5分鐘，塞爾維亞獲得角球。

第1分鐘，瑞士札卡射門被救下。

第1分鐘，瑞士恩波洛射門被救下。

第1分鐘，瑞士札卡射門沒進。

---上半場比賽開始---

賽前資訊：

塞爾維亞目前小組賽兩場全輸，使得塞爾維亞這場面臨瑞士更有輸不得的壓力；瑞士在目前的臨場表現比塞爾維亞好上不少，儘管進攻端並沒有太好的發揮，但面對到本屆防守不理想的塞爾維亞，瑞士進球的機率大幅提升。

塞爾維亞隊。（路透）

塞爾維亞先發名單：（陣型3-5-2）

門將：V.米林科維奇-薩維奇（ Vanja Milinkovic-Savic）

後衛：帕夫洛維奇 （Strahinja Pavlovic）、米連科維奇 （Nikola Milenkovic）、維利柯維奇 （Milos Veljkovic）

中場：塔迪奇（ Dusan Tadic）、濟夫科維奇 （Andrija Zivkovic）、盧基奇 （Sasa Lukic）、科斯蒂奇 （Filip Kostic）、S.米林科維奇-薩維奇 （Sergej Milinkovic-Savic）

前鋒：米特羅維奇（ Aleksandar Mitrovic）、弗拉霍維奇（ Dusan Vlahovic）

瑞士隊。（路透）

瑞士先發名單：（陣型4-3-3）

門將：高貝爾 （Gregor Kobel）

後衛：維德梅爾（ Silvan Widmer）、艾肯吉 （Manuel Akanji）、R.羅德里奎茲 （Ricardo Rodriguez）、夏爾 （Fabian Schar）

中場：弗羅伊勒 （Remo Freuler）、札卡 （ Granit Xhaka）、索烏 （ Djibril Sow）

前鋒：恩波洛 （ Breel Embolo）、瓦爾加斯 （ Ruben Vargas）、夏奇里 （ Xherdan Shaqiri）

瑞士隊。（路透）

球場資訊：

球場：Stadium 974

天氣：夜空晴朗

主裁判：Fernando Andrés Rapallini

助理裁判1：Juan Pablo Belatti

助理裁判2：Diego Yamil Bonfá

第四裁判：Kevin Ortega

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