世足》C羅退場不開心是被南韓球員「侮辱」？ 葡萄牙教頭說分明

葡萄牙球星C.羅納度。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2022年世界盃小組賽G組賽事，南韓以2比1逆轉擊敗葡萄牙，相隔12年挺進16強。不過，葡萄牙球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在下半場退場時一臉不悅，總教練桑托斯（Fernando Santos）說明，當時有南韓球員出言「侮辱」C羅，叫他快點退場，這讓C羅相當生氣。

賽前有傷在身的C羅，仍然先發上陣對南韓，他在第65分鐘被換下場。《ESPN》指出，C羅在下半場退場時，當他走向休息區時，和南韓球員曹圭成發生口角衝突。

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葡萄牙球星C.羅納度和南韓球員發生口角衝突。（路透）

「一名南韓球員侮辱他，要他趕快離開，這是他生氣的原因。每個人都看到這事。」桑托斯表示，「我看到他和南韓球員有互動，如果你看畫面，佩佩（Pepe）還走向南韓球員那。」、「他在口角上有攻擊性，用英語和C羅說話。C羅則說，『或許他今天過得很糟』。」

南韓中場黃仁範賽後則是要試圖淡化此事，「我沒有看到，我太累了。當時我在看地下，所以我沒有看到這事。我對此沒有什麼可以說的。」

葡萄牙球星C.羅納度下場休息。（路透）

葡萄牙球星C.羅納度。（路透）

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