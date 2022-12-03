世足16強分析》荷蘭小分勝美國 1:0合理結局

荷蘭隊。（法新社）

比賽時間12/03 23：00〔16強賽A1vsB2〕荷蘭vs美國

美國在分組賽以1勝2和的不敗戰績拿下B組第二，普利希奇（Christian Pulisic）以及維阿（Tim Weah）是陣中為二取得進球的球員，值得注意的是普利希奇（Christian Pulisic）在對陣伊朗的比賽中因傷被換下場，傷勢狀況能否出戰對荷蘭的比賽將會是觀察的重點之一，畢竟他一助攻一進球的表現撐起美國晉級的半片天。

請繼續往下閱讀...

荷蘭在分組賽以2勝1和取得7分積分位居A組首位，這也給了風車軍團在16強淘汰賽比較好的一個位置，畢竟面對美國要比英格蘭相對有利。陣中鋒線球員哈克波（Cody Gakpo）三場出賽場場進球，可以說是荷蘭晉級之路最強的攻擊主力，而唯一的失球是在出戰厄瓜多，帳面上來看荷蘭的攻守內容都在水準之上。

兩隊曾有過四次的友誼賽交手，荷蘭以3勝1負佔上風，但這一場的勝負關鍵除了在於兩隊都有相當堅實的後防線之外，美國的鋒線進攻能力會稍弱於荷蘭，而且荷蘭前鋒哈克波（Cody Gakpo）腳風正順，氣勢更好。另外一個變數就是普利希奇（Christian Pulisic）傷勢是否會影響他的出賽或是上陣後的表現，這一點是美國的一個隱憂。從兩隊在小組賽的攻守內容，兩隊的失球數都僅只有一球，這一個同質性在投注時將很合理的往小分靠攏。

總合以上觀察，本場推薦荷蘭小比分（小球2.5）獲勝合理，或是荷蘭不讓分客勝都相當不錯，如果要選擇正確比分0：1合理。（ 特約作者：勞倫斯）

美國隊。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法