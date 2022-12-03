世足16強分析》阿根廷先苦後甘 大比分勝澳洲可留意

阿根廷隊。（路透）

比賽時間12/04 03：00〔淘汰賽C1vsD2〕阿根廷vs澳洲

澳洲在小組賽表現十分精彩，也和法國並列積分最高，但因為第一場輸給法國三球，所以也以分組第二落敗，但這已經是繼2006年踢進16強之後，澳洲有機會再次挑戰自己最好的歷史成績，澳洲在最後一場對上丹麥的比賽，儘管握有積分優勢，但並不被外界看好，這場比賽澳洲目標就是拿下一分積分，但澳洲不只想守成，甚至靠著自己萊奇（Mathew Leckie）自己在前場一打三，為澳洲打入這球，同時也是把自己打入16強的資格。

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阿根廷在第一場比賽慘遭爆冷的情況下，硬是頂住壓力，連下兩場勝利，而且陣中多點開花，儘管有著梅西（Lionel Messi）坐鎮，但其他球員跳出來，才是阿根廷可以克服劣勢的最主要原因，在第二、三場的阿根廷表現確實理想多了，不僅僅是連兩場打入2球，更是連兩場沒有丟球，也說明阿根廷調整之迅速。

在小組賽還沒開始之前，原先認為阿根廷極有可能對上丹麥，反而是目前的對手澳洲，對阿根廷來說較為輕鬆，但阿根廷也不能過度輕敵，依照前幾場的臨場表現看來，澳洲多是把握少數的機會，打入進球，也代表澳洲都被對手壓著打，三場比賽的控球權僅有38%、42%、31%，但不得不稱讚澳洲反擊的把握度，配合上阿根廷穩定的進攻火力，這場確實有可能會出現較大比分的賽果，也看好阿根廷能贏下比賽，最終比數預測2：1或3：1。（特約作者：布萊恩小宇）

澳洲隊。（法新社）

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