世足》不演了！傳比利時內訌出局 5球員自費提前搭機返國

比利時在小組賽遭到淘汰。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上屆季軍「紅魔鬼」比利時怎麼了？本屆卡達世界盃開高走低，小組賽大爆冷門慘遭淘汰後，又有5名球員自掏腰包改訂較早班機閃人，並未與其餘隊友們共同返國，先前「內訌分裂」傳聞浮上檯面，更引發球迷熱議。

據比國媒體《Het Laatste Nieuws 》報導，默尼耶（Thomas Meunier）、維特塞爾（Axel Witsel）、多庫（Jeremy Doku）、泰特（Arthur Theate）、 奥蓬達（Lois Openda） 等5名球員自行支付航班費用，已提前抵達布魯塞爾，至於「紅魔鬼」全隊當晚才搭機落地。比利時本屆參賽波折不斷，雖坐擁英超曼城中場德布勞內（Kevin De Bruyne）、西甲皇馬門將庫爾圖瓦 （Thibaut Courtois）、義甲國際米蘭前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）等大咖球星，但這支國際足總（FIFA）世界排名第2的熱門勁旅，臨場表現卻令人大失所望，最終甚至自1998年再度小組賽止步。

請繼續往下閱讀...

包括《每日郵報》等外媒指出，德布勞內先前首週接受《衛報》採訪，針對全隊年紀太老等評論，引發了內部分歧，甚至傳出第2場敗給摩洛哥後，德布勞內、維爾通亨（Jan Vertonghen）、E.哈扎德（ Eden Hazard ）在更衣室爆發衝突，如今自亂陣腳的比利時挫敗出局，不但合約期滿的總帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）請辭負責，各界更認為，這將是「黃金世代」幾名主力國際賽生涯的終結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法