世足》你看好誰奪金靴獎？48場小組賽結束後5人並列領先

荷蘭哈克波（左起）、法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、西班牙蒙洛塔（Alvaro Morata）、英格蘭拉許福德（Marcus Rashford）。（本報合成照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年卡達世界盃足球賽今天48場小組賽結束後，金靴獎競爭十分激烈，共有5位好手以3球並列領先。

法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、英格蘭拉許福德（Marcus Rashford）、荷蘭哈克波（Cody Gakpo）、西班牙蒙洛塔（Alvaro Morata）及厄瓜多E.瓦倫西亞（Enner Valencia），5人都踢進3球並列領先。

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E.瓦倫西亞因厄瓜多小組賽出局，退出競爭行列，其他4位好手將在16強陸續上陣，有望繼續累積進球數。

除了5人3球並列領先，還有18位球員進2球，只是德國菲爾克魯格（Niclas Fullkrug）、沙烏地阿拉伯道薩瑞（Salem Al-Dawsari）、塞爾維亞米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）、烏拉圭阿拉斯卡塔（Giorgian De Arrascaeta）、迦納庫杜斯（Mohammed Kudus）、喀麥隆阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）、伊朗塔雷米（Mehdi Taremi）、德國哈費爾茲（Kai Havertz）等8位，因所屬球隊小組賽出局，只能黯然退出競爭行列。

過去歷屆金靴獎得主，單屆最多進球是1958年法國傳奇方丹（Just Fontaine）的13球，最少進球是1962年的4球，該屆共6位球員並列，也是史上唯一並列獎項。至於近兩屆得主哥倫比亞J羅（James Rodriguez）、英格蘭凱恩（Harry Kane）都是以6球榮膺金靴獎。

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