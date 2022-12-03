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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》巨大的一球！判決爭議錯失12碼罰球 烏拉圭神鋒怒砸VAR

2022/12/03 08:21

卡瓦尼不滿裁判的判決，賽後推倒VAR洩憤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕烏拉圭今天雖然以2：0擊敗迦納，本屆卡達世界盃進球開胡，未料南韓以2：1爆冷擊敗葡萄牙，兩隊戰積和淨球數相同，但烏拉圭因進球數略遜於南韓，最終無緣晉級16強。35歲烏拉圭王牌前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）原有機會靠12碼罰球助隊晉級，但無奈裁判未給對手犯規，讓他賽後氣到把影像助理裁判系統（VAR）螢幕推倒在地。

烏拉圭前鋒前鋒卡瓦尼在下半場補時階段在禁區內遭迦納後衛塞杜（Alidu Seidu）絆倒，有機會靠12碼罰球再添分數，但裁判未給犯規，透過VAR檢視後也沒有判犯規，這讓卡瓦尼氣到在比賽結束後仍向裁判理論，隨後就吞下黃牌，而烏拉圭也只差一球，就能在淨球數上擊敗南韓，可惜最終飲恨遭到淘汰。

卡瓦尼不滿裁判的判決，賽後推倒VAR洩憤。（法新社）

烏拉圭球員離開球場時難掩悲傷，本屆也將是陣中王牌前鋒卡瓦尼和蘇阿雷茲（Luis Suarez）的最後一屆世界盃，卡瓦尼也將無緣晉級的怒氣發洩在VAR上，在球員通道上一舉推倒了螢幕，離譜行為全都被鏡頭所捕捉，國際足總勢必將會對卡瓦尼進行懲處。

卡瓦尼在下半場補時階段在禁區內被對手絆倒，但裁判沒有給12碼罰球。（法新社）

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