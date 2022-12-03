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體育 2022卡達世界盃 最新報導

世足》贏球但小組賽出局 烏拉圭主帥歸咎前場比賽誤判

2022/12/03 09:34

烏拉圭主帥阿隆索確定無緣淘汰賽後，抨擊前場比賽一次關鍵判決。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕烏拉圭在小組賽最終戰雖以2：0擊敗迦納，但在總積分及淨勝球皆與南韓相同的情況下，經比較總進球數才分出勝負，最終只得屈居分組第三、遭到淘汰。烏拉圭主帥阿隆索（Diego Alonso）在球隊無緣16強淘汰賽後，更將本次失利歸咎於前場面對葡萄牙比賽末段的一次「誤判」，讓後者因此獲得12碼罰球機會、多進一球。

「我們會被淘汰主要是因為對葡萄牙的那球12碼球，乃至於形成淨勝球的劣勢。」阿隆索透過FIFA官方翻譯人員指出，烏拉圭未能晉級的主因並非首役以0：0踢和南韓，而是第二戰對上葡萄牙的比賽，烏國後衛希曼涅茲（José Giménez）於比賽終了前吹判禁區內手球，導致葡國多進一球，「根據FIFA規則，那球並不該判為12碼。」

該場比賽進入正規時間第89分鐘時，主裁判並未判罰12碼球，但經數分鐘的VAR檢視後改判希曼涅茲禁區內手球，因此當時1：0領先的葡萄牙得以在傷停補時追加保險分。

不過由於當時希曼涅茲欲以左手支撐身體重心，因此阿隆索認為，依照國際足聯理事會 （IFAB）於2021年對手球規則所做出的澄清，「若手臂用以倒地時支撐或撐地站起時，則不應當給予12碼球的判罰。」美國知名運動網站《ESPN》當時更透過旗下足球編輯錄製影片，分析該判決為何有所錯誤。

烏拉圭雖擊敗迦納，但仍止步小組賽，全隊球員賽後表情落寞。（法新社）

即便如此，任何情況都無法改變烏拉圭於昨日賽前面臨1球淨勝球落後給南韓，並較後者少進2球的事實。而比賽過程中烏拉圭也曾幾度握有晉級機會，但在南韓傷停補時攻進致勝球後，更確立烏國勢必得至少再進一球才能出線。

不過烏拉圭於長達8分鐘的傷停補時屢攻不下，也使得球隊最終止步小組賽，且終止連續3屆挺進淘汰賽的紀錄。阿隆索也直言：「我們在最後幾分鐘有過4、5次機會，可惜始終沒能把握住。我們當然感到沮喪，但至少我們已經盡最大的努力爭取晉級資格了。」

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