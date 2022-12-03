世足》沒參賽都能引發爭議 球迷版的以巴衝突一觸即發

塞爾維亞跟比利時比賽中仍有球迷高舉巴勒斯坦國旗。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕因FIFA要求，世界盃期間以色列可以直飛卡達，FIFA認為以巴關係已經在逐漸改善，歡迎兩國球迷前往卡達觀賽。雖然以色列跟巴勒斯坦都沒有參加這次的世界盃會內賽，但在卡達卻有發生穆斯林與猶太人的衝突。上週推特瘋傳以色列記者被沙烏地阿拉伯球迷叫囂的影片觀看數已突破560萬次，片中球迷表示不歡迎以色列人。

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط" …. "انت ليس مرحب بك هنا" pic.twitter.com/1fLzuhRGiM — Haitham El-Tabei التابعي （@Haithamtabei） November 26, 2022

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以色列記者Amit Lewinthal在《德國之聲》採訪中提到，以色列球迷到卡達遇到的阿拉伯人大部分都是友善的。但其中巴勒斯坦球迷的仇恨不斷擴大，他表示有同事被巴勒斯坦籍司機直接從計程車上趕下，還有超過20名的巴勒斯坦球迷衝入轉播室大喊解放巴勒斯坦。不只這位記者，大多數的以色列球迷都因為街道上充斥了滿滿巴勒斯坦國旗而感到不安。

除了卡達街道以外，賽場內也能看到摩洛哥在對上加拿大時，摩洛哥球員阿馬拉（Selim Amallah）無視世界盃規則高舉了不是自己國家的巴勒斯坦國旗繞球場一圈。突尼西亞打敗法國時也有一名拿著巴勒斯坦國旗的突尼西亞球迷衝入場內，好險卡達保全很快就制止了這位瘋狂球迷。

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