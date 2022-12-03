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NBA》巴特勒睽違7戰重返賽場 熱火全員皆兵力克綠衫軍

2022/12/03 11:41

熱火明星前鋒巴特勒（左）連續缺陣7場比賽後，於今日作客塞爾提克重返先發名單，表現不俗。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因右膝痠痛缺陣7場比賽後，於今日踢館聯盟龍頭塞爾提克的比賽重返陣容，並兩度在關鍵時刻做出貢獻，助隊挺過延長賽的考驗，以120：116氣走綠衫軍。

此役先發上陣的巴特勒上半場即繳出全場次高的15分、6籃板；即便下半場進攻火力稍減，但在第四節讀秒階段先是翻身跳投得手增添保險分，雖然稍後便被塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）幾近壓哨的三分球扳平戰局、帶入延長。但巴特勒在延長賽比分拉鋸時連續靠著招牌中距離穩定軍心，加上熱火先發五人全員得分上雙，最終順利收下比賽勝利。

本場比賽開打前，巴特勒本季13場出賽，平均每場能為熱火貢獻20.9分、6.6籃板及6.1助攻，不過場均35.7分鐘的出賽時間較過去兩季效力熱火時期多出近2分鐘。熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）賽前指出，對於甫歸隊的巴特勒並不會設定上場時間限制，雖不會只讓他出賽15分鐘，但也不至於一歸隊就打45分鐘，同時強調：「希望我們能在確保他健康的情況下取得平衡。」

最終巴特勒上場逾35分鐘，繳出25分、15籃板的雙十表現，其中包含6次進攻籃板。加上艾德巴約（Bam Adebayo）28分、赫爾羅（Tyler Herro）26分與羅利（Kyle Lowry）同樣達標20分的情況下，硬是比下豪取37分的J.布朗，並取得雙方本季對戰首勝。

本場比賽結束後，塞爾提克仍以18勝5負獨居聯盟首位；熱火則是以11勝12負攀升至東部第9。兩軍本季交手三場，綠衫軍贏得其中兩場勝利，雙方最後一場對決將於明年一月下旬在熱火主場舉行。

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