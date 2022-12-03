MLB》光芒攜手房產公司 重建主場並打造全新體育園區

光芒宣布將與私人房地產公司合作，於現有主場原址重建，並將實施造鎮計畫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坐擁全大聯盟唯一封閉式屋頂的巨蛋球場，坦帕灣光芒決定升級自家主場純品康納球場。根據球隊官網表示，光芒將與美國一家私人房地產公司合資，於佛羅里達州的聖彼德斯堡（St.Petersburg）進行原址重建，同時將在球場周邊發起造鎮計畫。

該計畫除了翻修純品康納球場外，預計興建總面積140萬平方英尺（約39337坪）的辦公大樓、30萬平方英尺的賣場、700間客房的飯店及一座能容納2500名觀眾的表演廳，該區估計未來將有近6000個家庭進駐於此。

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純品康納球場自1998年啟用以來，光芒每年進場球迷在全大聯盟30隊中時常敬陪末座，因此球團十幾年來不斷找尋可能的替代場館。加上光芒目前與純品康納球場的租約將於2027年到期，更加快重建球場的計畫。

光芒總裁席爾維曼（Matthew Silverman）表示，Hines公司自2008年便對該區有所規劃，並於這15年期間熟悉環境、提出願景，「我們知道他們一定會有所行動，並完成當年他們對此地的造鎮承諾。」

純品康納球場內觀。（資料照，美聯社）

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