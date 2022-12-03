世足》高興過頭！南韓球員腳踩太極旗 遭自家球迷出征（影音）

宋旻揆（躍起者）。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕南韓今在小組賽以2：1扳倒葡萄牙，全隊欣喜若狂，在球場上開心慶祝，不過陣中前鋒宋旻揆在合照時直接踩上國旗走到另一頭，引來部分南韓網友不滿，他也緊急在社群發文道歉。

南韓今爆冷扳倒葡萄牙，睽違12年再度闖進16強，全隊賽後在教育城體育場慶祝，場邊響起南韓天團BTS田柾國為本屆世界盃演唱的主題曲《Dreamers》，不過就在全隊拍攝團體照時，宋旻揆因為要到隊伍最前面坐下，直接踩過南韓國旗、走到另一頭，馬上引來南韓網友撻伐，Instagram湧入不少留言：「國家代表會為了拍照採太極旗嗎？」、「踩了國旗請先道歉」、「在全世界的人面前丟臉」。

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宋旻揆隨後也馬上在限時動態發布全黑照滅火、搭配的文字寫道：「比賽結束後太高興了，沒有注意到踩到太極旗，這是在任何情況下都不該出現的行為，以後會小心不會再發生類似的事情，再次真心表達我的歉意。」

23歲的宋旻揆現效力K聯賽全北現代隊，本屆世界盃尚未有出賽紀錄。

송민규 이새끼야 태극기를 밟으면 어떡하냐 pic.twitter.com/S2dgyc91s8 — 절규맨 （ᵔᗜᵔ*） （@kei3kun） December 3, 2022

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